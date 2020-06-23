Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 23 Haziran 2020 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!

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hangi illerde yattı? 23 Haziran 2020 ekranı!

Aile, Çalışma ve ’nca yatırılan merak ediliyor. Devlet tarafından yatırılan e devlet üzerinden sorgulanıyor. Devletin maddi destek amaçlı verdiği bu ücret için başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlar engelli ibareli sağlık raporları ve eve giren kişi başı gelirin istenen oranda olması gerekiyor. Haziran ayı yatan iller sorgulama ekranından ödeneğin hangi illere yattığı sorgulanıyor. Buna göre; 23 Haziran ? İşte, evde bakım parası (maaşı) yatan iller sorgulama ekranı

Giriş Tarihi: 23.6.2020 08:26 Son Güncelleme: 23.6.2020 08:28 ABONE OL
Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

Aile, Çalışma ve 'nca il il yatırılmaya devam ediyor. Haftanın ilk gününde evde bakım parasından faydalanan vatandaşlar ödeneğin hangi illerde yattığını sorguluyor. Güncel olarak evinde yaşlı, bakıma muhtaç ve hasta kimselere bakanlara ödenen ödenek e devlet üzerinden sorgulanıyor. Evinde hasta, engelli ve yaşlı hastalara bakan 1. derecedeki aile yakınlarına ödenen ödenek ay ay yatırılıyor ve normal dönemde her ayın 15'i ile 31'i arası hesaplara aktarılıyor. Buna göre; 23 Haziran 2020 hangileri? Haziran ayı evde bakım maaşı yatan iller sorgulama ekranı ve tüm detaylar...

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER HANGİLERİ? EVDE BAKIM MAAŞI SORGULA

Ülkemizde Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından evde bakım maaşı yatırılıyor. Evinde ağır hasta, yaşlı ve engelli kişiler bulunan ve onlara bakan vatandaşların faydalandığı evde bakım maaşı haziran ayı ödeme sorgulamaları devam ediyor. Haberimizde, 23 Haziran ekranına ve yatan iller listesine ulaşabilirsiniz.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula

EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA NASIL YAPILIR?

yattı mı? sorusuna yanıt bulmanın iki yolu bulunuyor. İster sms isterseniz e Devlet sistemi üzerinden emekli maaşı sorgulaması yapabilirsiniz. Devlet dairelerinde yapılan pek çok işlemi online olarak gerçekleştirmemizi sağlayan e Devlet'in "Engelli Evde Bakım Ödeme Bilgileri Sorgulama" sayfasından evde bakım aylığı sorgulanabiliyor. Sisteme kayıtlı olan vatandaşlar, şifreleri ve T.C kimlik numaralarıyla sorgulama işlemini gerçekleştirebiliyor.

Maaşlarınızı Ziraat Katılım ankası aracılığı ile alanlar, cep telefonlarının mesaj bölümüne BAKIYE yazıp, 4747'e sms atmaları gerekiyor. Mesaj göndermeniz dahilinde 1 sms ücreti operatörünüz tarafından tahsil edilir.Ziraat bankası sms kodu ile her ay bakiyenizi takip edebilirsiniz.

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

EVDE BAKIM MAAŞI YATAN İLLER LİSTESİ

  1. Tokat
  2. Kırklareli
  3. Hatay
  4. Antalya
  5. Bolu
  6. Edirne
  7. Aksaray
  8. Samsun
  9. Sakarya
  10. Ordu
  11. Afyonkarahisar
  12. Giresun
  13. Diyarbakır
  14. Karabük
  15. Çanakkale
  16. Adıyaman
  17. Osmaniye
  18. Zonguldak
  19. Balıkesir
  20. Uşak
  21. Denizli
  22. İstanbul
  23. Ankara
  24. Konya
  25. Bilecik
  26. Şanlıurfa
  27. Isparta
  28. Bursa
  29. Adana
  30. Kayseri
  31. Manisa
  32. Düzce
  33. İzmir

güncellendikçe haberimize eklenecektir.

EVDE BAKIM AYLIĞI NEDİR?

kimlere verilir? Evde bakım maaşı üveyler de dahil olmak üzere bakıma muhtaç engellinin; eşi, çocukları ile çocuklarının eşleri, ana ve babası ile bunların ana ve babası, torunları ile torunlarının eşleri, kardeşleri ile kardeşlerinin eşleri, kardeşlerinin çocukları ile kardeş çocuklarının eşleri, eşinin ana ve babası, eşinin kardeşleri, eşinin kardeşlerinin eşleri ile çocukları, amcaları ve amcalarının eşleri, amca çocukları ile bunların eşleri, halaları ile halalarının eşleri, hala çocukları ile bunların eşleri, dayıları ve dayılarının eşleri, dayı çocukları ile bunların eşleri, teyzeleri ve teyzelerinin eşleri, teyze çocukları ile bunların eşlerinin engellinin bakımını sağlaması durumunda verilir.

EVDE BAKIM MAAŞI NE KADAR?

2020 yılında evinde hasta, engelli ya da yaşlı vatandaşlara bakan 1. derecedeki yakına ödenen evde bakım maaşlarına zam geldi. 2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek. Engelli bir bireyin maaş alabilmesi için maddi durumunun kötü olması yani fakir olması, muhtaç ve kimsesiz olması gerekmektedir. 2022 aylığı olarak bilinen engelli maaşları için başvurular Sosyal Dayanışma ve Yardımlaşma Vakıflarına yapılmaktadır

2022 engelli aylıkları; Yüzde 40-69 engeli olanların aylığı 509 liradan 536, yüzde 70 üstü engeli olanların da 763 liradan 804 liraya ulaşabilecek. 1.384 lira tutarındaki evde bakım desteği, 1.457 liraya çıkabilecek.

EVDE BAKIM MAAŞI BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Evde bakım maaşı alabilmek için aşağıdaki 3 şartın bulunması gerekiyor:

1) Gelir kriterlerinin uygun olması,

2) Bakıma muhtaçlık kriteri,

3) Ağır engelli olduğunu belirten sağlık kurulu raporu.

Evde bakım parası almak için hane halkının tüm net geliri toplanıyor ve hane halkı sayısına bölünüyor. Buna engelli kişi de dahil. Evde bakım maaşı almak için engelli kişinin ikametgahının bulunduğu yerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl veya varsa 'İlçe Müdürlüklerine' başvuru yapılıyor.

Evde bakım maaşı yatan iller hangileri? 22 Haziran Evde bakım maaşı yatan iller sorgula
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Evde bakım maaşı hangi illerde yattı? 23 Haziran 2020 Evde bakım maaşı sorgulama ekranı!
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