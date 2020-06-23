Eve dönmeyen eşini ve kayınpederini öldürdü

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde, eşini eve gelmeye ikna edemeyen Halim Çakırtaş, dehşet saçtı. Bürüncek Köyü'nde yaşayan Halim Çakırtaş, bir tartışma sonrası baba evine dönen eşi Aynur Arslan'ı geri getirmek için kayınpederinin evine gitti. Çakırtaş ile eşinin ailesi arasında kavga çıktı. Çakırtaş, aracındaki pompalı tüfekle evde bulunanlara ateş açtı. Açılan ateş sonucu, Aynur Arslan, babası Hacı Arslan (60) ve Adana'dan misafirliğe gelen 5 yaşındaki torun Fatih Altuntaş ağır yaralandı. Sağlık ekiplerinin incelemesinde Aynur Arslan ve babası Hacı Arslan'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Küçük çocuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Halim Çakırtaş, kayıplara karışırken jandarma köyde güvenlik önlemleri aldı.Lütfü YALGI