HÜRKUŞ test uçuşunda düştü

Ankara'da test uçuşu yapan Hürkuş eğitim uçağı, henüz bilinmeyen bir sebeple düştü. Havada kontrolden çıkan uçak Beypazarı ilçesine bağlı Kırbaşı Mahallesi Gıcıgöz mevkisinde araziye düştü. Uçakta bulunan 2 pilot, paraşütle atlayarak kurtuldu. Eğitim uçağının düştüğü ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda ambulans ve kurtarma ekibi sevk edildi. Beypazarı yakınlarında paraşütle yere inen pilotlar için bölgeye iki ambulans helikopter gönderildi. Sağlık ekibi tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından iki pilot Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Pilotların sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Kaza sonrası Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nden (TUSAŞ) yapılan açıklamada "Bugün (dün) saat 12.30 sıralarında test uçuşu yapan Hürkuş uçağımız Ankara Beypazarı bölgesinde kaza geçirmiştir. Uçakta bulunan 2 pilotumuzun sağlık durumları iyi olup, kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi. Olayla ilgili incelemeler devam etmekte olup, kaza nedeni yapılacak araştırma sonucunda belli olacak" ifadeleri yer aldı.Hürkuş kazası sonrası Baykar Savunma Teknik Müdürü ve T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Bayraktar sosyal medya hesabı üzerinden, "Havacılıkta kazalar hep olur. Bugüne kadar kaza geçirmemiş tek bir hava aracı markası, modeli yoktur. Yılmadan çalışmaya, denemeye devam. Ülkemizin havacılığını geliştirmek için çalışan pilot ve teknik personelimizin ayağına taş değmesin. Semalarımızda Hür ve Özgür..." paylaşımını yaptı. ANKARA