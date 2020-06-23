İş adamı yardım tuzağına düştü

Pastane zincirinin gerekli yardımı yapacaklarına inandıklarını söyleyen sözde Belediye Başkanı, pişkinlikte sanır tanımadı. K.'yi ikna etmek için tüm numaralarını sergileyen dolandırıcılar, dini de sahtekarlıklarına alet etmekten çekinmedi. Sözde Belediye başkanı, cuma günü cuma namazından sonra belediye binasında yapılacak bir törenle toplanan elbiselerin çocuklara dağıtılacağını ve kendisinin de özel davetlisi olduğunu söyledi.

ÜÇÜNCÜ KİŞİ DEVREYE GİRİYOR

Bu görüşmeden yaklaşık 10 dakika sonra diğer dolandırıcı devreye girerek Muzaffer K.'yi cebinden arayarak kendisini tekstilci Batuhan G. olarak tanıttıktan sonra, "Başkanım sizinle görüşmüş Çocuk başına giysi fiyatı 200 TL, 38 çocuk 7 bin 600 TL yapıyor, fatura bilgilerinizi verir misiniz?" dedi. Bunun üzerine pastaneci iş adamı, telefondaki şahsa fatura bilgilerini verdikten sonra internet bankacılığı üzerinden 7 bin 600 TL'yi Batuhan G. adlı şahsın hesabına yolladı.

İŞ ADAMI BELEDİYEYİ ARAYINCA GERÇEĞİ ÖĞRENDİ

Buraya kadar her şey yolunda gidiyormuş gibi görünürken K, sözde törenin yapılacağı cuma günü Bahçelievler Belediye Başkanlığı'nı arayarak yardım etkinliğinin ne zaman yapılacağını sordu. Belediye Başkanlığı Özel Kalem'den bahse konu bir etkinliğin olmadığı ve bir dolandırıcılık olayıyla karşı karşıya olduğu söylenince K. hayatının şokunu yaşadı.

POLİS ŞÜPHELİLERDEN BİRİNİ YAKALADI

Dolandırıldığını anlayan K., şikayetçi olunca soruşturma başlatıldı. Görüşmelerde kullanılan hatların sahiplerinin yabancı uyruklu kişiler adına çıkartılan hatlar olduğunu ve bu kişilerin de hatların fiili kullanıcısı olmadığını tespit eden polis, bu kez de paranın EFT edildiği hesabın sahibi şüpheli Batuhan G.'nin peşine düştü. Para Tekirdağ'daki bir bankadan aynı gün çekilmişti. Gözaltına alınarak ifadesi alınan şüpheli Batuhan G., parkta otururken yanına gelen bir erkek şahsın kendisinden bir para gönderme işi için yardım istediğini, hesap numarasını verince de hesabına 7 bin 600 TL geldiğini ileri sürdü. Sözde yardım için şahsın kendisine 200 TL vermek istese de almadığını söyleyen şüpheli Güneş, kendisini İzzet olarak tanıtan şahsın kendisini arayarak kendi hesabı üzerinden 7 bin 600 TL, 4 bin TL ve 15 bin TL olmak üzere toplamda 4 kez para çektiğini bilgisini verdi.

10 YILA KADAR HAPSİ İSTENİYOR

Soruşturmayı tamamlayan Cumhuriyet Savcısı, şüpheli Batuhan G. hakkında, "Kişinin kendisini kamu görevlisi veya banka, sigorta, kredi kurumlarının çalışanı olarak tanıtması veya bu kurumlarla ilişkili olduğunu söylemesi suretiyle dolandırıcılık" suçundan 11 Mart 2020'de ağır ceza mahkemesine 10 yıla kadar hapis istemiyle dava açtı.