İstanbul hava durumu için Meteoroloji'den peş peşe uyarılar gelirken Valilikten yapılan açıklama ile kent halkına tedbirli olunması yönünde duyuru yapıldı. İstanbul ve bölge genelinde yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum gibi aksamalar olabileceği bildirildi. Peki, İstanbul hava durumu bugün nasıl olacak? 23 Haziran Bugün ve yarın İstanbul'da yağmur ne kadar sürecek? İşte hava durumu tahminleri…

VALİLİKTEN UYARI YAPILDI!

İstanbul Valiliği, bugün sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da ve bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, meteouyarı kodunun sarı olduğu belirtilen paylaşımda, "Hava durumu potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.

METEOROLOJİ'DEN HAVA DURUMU TAHMİNLERİ!

Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı, batı bölgelerde 1 ila 3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın ise genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor.