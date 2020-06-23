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’da dolu yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı ’da boğaz çevresinde bulunan ilçelerinde şiddetli yağmurun yanısıra dolu yağışı da etkili oluyor. Çengelköy’de etkisini gösteren dolu kameraya yansıdı. Üsküdar'da yağış nedeniyle yollar göle döndü.Trafikteki araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 13:43 Son Güncelleme: 23.6.2020 13:58 ABONE OL
İstanbul’da dolu yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı 'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Yağmur öncesi siyah bulutlar şehrin üzerini kapladı.

Son dakika: İstanbul'da yoğun dolu ve yağmur yağışı | Video

İstanbul’da dolu yağışı etkili oluyor

MUHABİR MELİS COŞAN'IN KANLAR İÇİNDE KALDI

'da fırtına ve yağmu haberi ile ilgi canlı yayında yapan Muhabir Melis Coşan'ın başın düşen ağaç parçası ile yaralanarak kanlar içinde kaldı.

Son dakika: A Haber Muhabiri Melis Coşan canlı yayında yaralanarak kanlar içinde kaldı | Video

İstanbul’da dolu yağışı etkili oluyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü dün 'u bugün etkili olacak olan şiddetli ve gök gürültülü yağmur konusunda uyarmıştı. Yapılan uyarıların ardından İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur başladı.

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İstanbul’da dolu yağışı etkili oluyor

Sağanak yağmur dolayısıyla birçok yerde su birikintisi oluştu. Bazı noktalarda trafik durma noktasına geldi. Bazı yerlerde ise dolu yağışı etkili oluyor. Vatandaşlar dolu yağışlarından araçlarına sığındı.

Öte yandan, yağmur öncesi kentin üzerine gelen siyah bulutlar Boğazı üzerinde drone ile görüntülendi. Şiddetli yağmurun yarın da etkili olması bekleniyor.

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İstanbul’da dolu yağışı etkili oluyor
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