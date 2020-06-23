İstanbul'da yağmur ve dolu fırtınası! Süper hücre yağışı nedir?

Özellikle İstanbul'un bazı bölgelerinde etkisini gösteren şiddetli dolu ve yağmu yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Beşiktaş'ın Fulya ilçesinde, Nişantaşı'nda, Kadıköy'de birçok ara sokakta logar kapakları patladı. Yüzlerce araç yolda kaldı. İstanbul'da bu denli yoğun yağmur uzun yıllardır görülmemişti. Bilim insanları bu yağmurun süper hücre yağmuru olduğunu ifae ediyor. İTÜ Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarının çok etkili, pilotların bile içine girmek istemeyeceği cinsten olduğunu ifade ediyor.

İSTANBUL'DA YAĞMUR VE DOLU FIRTINASI! SÜPER HÜCRE YAĞIŞI NEDİR?

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Meteoroloji Mühendisliği Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Orhan Şen, süper hücre yağışlarının pilotların içine girmek istemeyeceği kadar riskli olduğunu belirterek, "Süper hücre aslında Kümülonimbus bulutu dediğimiz, o gök gürültüsü, şimşekleri yapan buluttur. Ona 'süper hücre' deniliyor. Bu genellikle düşey hareketlerin meydana geldiği zamanlarda oluşur.

Düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Karıştırır ortalığı. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. Bu bulutlar ufak bulutlar olmaz. Pilotların 'Charlie Brown' dedikleri bulutlar meydana gelir. Bunların kalınlıkları 10-12 kilometre civarındadır yükseklikleri. İçerisinde sürekli bir hava hareketi vardır. Bunların birçoğunda da dolu meydana gelir. Bu bulutların içerisinde pilotlar girmek istemezler" dedi.