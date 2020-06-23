Kadın ve köpeğini itfaiye kurtardı

Kocaeli'nin Gölcük ilçesindeki Karınca Dere Mevkiinde 8 evi su bastı. Eriklitepe Tabiat Parkı mevkisinde meydana gelen toprak kayması sonucu kucağındaki köpeğiyle mahsur kalan Kadriye Şahin (53), itfaiye tarafından kurtarıldı. Aynı bölgede mahsur kalan 6 kişi daha ekipler tarafından güvenli alana alınarak kurtarıldı. Selimiye- Lütfiye- Sofular mahalleleri arasındaki yolda meydana gelen toprak kayması sonucu mahsur kalan 30 araç ve vatandaşlar ile İzmit ilçesine bağlı Ortaburun mahallesinde mahsur kalan 3 kişi de ekipler tarafından kurtarıldı.