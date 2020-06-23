Kalorifer peteklerinin de düzenli ısı verebilmesi için temizlenmesi şarttır. Temizleme işlemi için dışarıdan yardım alınabileceği gibi evdeki imkanlar ile de temizlenebilmektedir. Kalorifer peteği temizliği için yaz ayları sağlıklı bir tercih olacaktır. Kış aylarında düzenli ve yoğun ısı kullanımından dolayı peteklerin temizlenmesine olumlu bakılmaz. Peki; kalorifer peteği nasıl temizlenir? Kalorifer peteği temizliği nasıl yapılır?

KALORİFER PETEĞİ NASIL TEMİZLENİR?

Kalorifer petekleri kapatılır.

Elektrikli süpürge ile peteklerin arasındaki tozlar temizlenir.

Kaloriferin altına havlu serilir.

Peteklerin içerisine girebilecek sopaya bez sarılır ve sabitlenir.

Kaloriferin üstünden alt tarafına doğru iterek kirlerin havluya dökülmesi sağlanır ve bu işlem tüm petek aralarına yapılır.

Kovaya ılık su koyulup sabun dökülür ve köpürtülür.

Başka temiz bir bez sabunlu suya batırılır ve nemli olacak kalacak şekilde suyu sıkılır.

Nemli bez ile peteğin dış kısmı silinir.

Paslanmasının önlenmesi için petekler kurulanır.

KALORİFER PETEĞİ TEMİZLEMENİN PÜF NOKTALARI

Peteğin araları ve arkası önce elektrikli süpürge ile sonra da bez ile temizlenir. Peteğin önü sabunlu suyla silinir, sonra temiz ve kuru bir bezle kurulanır. Paslanan kaloriferler içinse petekteki kirli su boşaltılır ve içi temiz su ile yıkanır.

HANGİ DURUMLARDA KALORİFER PETEKLERİ TEMİZLENMELİ?