Karabük'te 3 bin haneli köy karantinaya alındı

Karabük'te, bir aylık sürenin ardından 20'nin üzerinde korona virüs (Covid-19) vakasının tespit edilmesiyle karantinaya alınan 5 bin nüfuslu Cumayanı köyünde denetimler devam ediyor. Karantinaya alınan köy drone ile görüntülendi.

İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından salgının önlenmesi ve halk sağlığının korunması amacıyla 14 günlük karantinanın uygulandığı Cumayanı köyünde İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışmaları devam ediyor. Köyde yaşayan vatandaşların ihtiyaçları Karabük Valilik Vefa Sosyal Destek Grubu tarafından karşılanıyor.

Jandarma ekipleri tarafından köyün bazı girişleri kumlarla kapatılırken, köy içerisinde de ekipler tarafından sürekli devriye atılıyor. Karantinaya alınan köy drone ile havadan görüntülendi.

Şevket Alıç ise, "İnsanlarda vurdumduymazlık var. İnsanın başına gelmeyince insanlar bilmiyor ama insanlarımıza bir şeyleri anlatmak çok zor. Üzüntü verici olaylar. Elimizden geldiği kadar kendimiz biraz daha çekebilsek çıkmasak çok iyi olur. Vaka artışının sebebi biz insanlardan kaynaklı. İnsanlar birbiri ile temas halinde. Herkeste böyle yaparsa ne olacak" diye konuştu.

Karabük Valisi Fuat Gürel

Vaka sayılarındaki artışın sebebini ihmale bağlayan Nazif Bozkaya, "Vaka sayılarında bir çoğalma oldu. Vaka artışlarının sebebi kesinlikle ihmal. Herkes kendi üstüne düşeni yapsa böyle kurallara gerek kalmaz" dedi.

Azime Kazancı kente dışarıdan gelen insanlar nedeniyle vaka sayısında artış olduğunu ileri sürdü.

Maskelerin düzgün takılmadığını söyleyen Ramazan Tekin ise, "Herkes maske ve mesafeye uyarsa bu iş biter. Ama bazılarını görüyoruz maske kimilerinin çenesinde kimilerinin kafasında bazılarında ise hiç yok. Bu işlerin düzelmesi gerekir yoksa bizde olmayız" diye konuştu.