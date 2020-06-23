Katma Değer Şaban bu akşam TV ekranlarında! Katma Değer Şaban konusu ne ve oyuncuları kimler?

Türk sinemasının efsaneleşen yapıtları arasında yerini alan Katma Değer Şaban filmi bu akşam TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Defalarca kez milyonlar tarafından izlenen ve her izlendiğinde hem güldürüp hem de düşündüren Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Katma Değer Şaban filmi konusu merak ediliyor. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar için bu başlık altında Katma Değer Şaban filmi konusu ve filmin oyuncuları Katma Değer Şaban filmi bu akşam TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Defalarca kez milyonlar tarafından izlenen ve her izlendiğinde hem güldürüp hem de düşündüren Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Katma Değer Şaban filmi konusu merak ediliyor. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar için bu başlık altında Katma Değer Şaban filmi konusu ve filmin oyuncuları yer almakta.
KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİNİN KONUSU
Kadir Usta, çalıştığı fabrikanın depo sorumluluğunu yapan çalışkan ve güvenilir bir adamdır. Fakat askerlik arkadaşı Halil, fabrikaya ortak olduktan sonra yasa dışı işler çevirmektedir. Bu olaylara şahit olan Kadir Usta, bir iftirayla zanlı durumda bırakılır ve tutuklanır... Geçici olarak serbest bırakılan Kadir Usta, masumiyetini kanıtlamak ve onurunu kurtarmak için 20 yıldır Almanya'da yaşayan oğlu Şaban'dan yardım ister. Fakat Şaban, Türkiye'ye punkçı bir zibidi olarak gelecektir.