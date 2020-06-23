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bu akşam TV ekranlarında! Katma Değer Şaban konusu ne ve oyuncuları kimler?

filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyenleri ile buluşacak. O Star TV ekranlarında yayınlanacak olan filmin konusu ve Katma Değer Şaban oyuncuları film izleyecekler için merak konusu oldu. Peki Katma Değer Şaban filmi oyuncuları kimler ve efsaneleşen yapıtın konusu ne? İşte, Katma Değer Şaban oyuncu kadrosu, filmin konusu ve film hakkında merak edilenler...

Giriş Tarihi: 23.6.2020 14:56 Son Güncelleme: 23.6.2020 14:57 ABONE OL
Katma Değer Şaban bu akşam TV ekranlarında! Katma Değer Şaban konusu ne ve oyuncuları kimler?
Türk sinemasının efsaneleşen yapıtları arasında yerini alan Katma Değer Şaban filmi bu akşam TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Defalarca kez milyonlar tarafından izlenen ve her izlendiğinde hem güldürüp hem de düşündüren Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Katma Değer Şaban filmi konusu merak ediliyor. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar için bu başlık altında Katma Değer Şaban filmi konusu ve filmin oyuncuları Katma Değer Şaban filmi bu akşam TV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Defalarca kez milyonlar tarafından izlenen ve her izlendiğinde hem güldürüp hem de düşündüren Kemal Sunal filmleri arasında yer alan Katma Değer Şaban filmi konusu merak ediliyor. Bu filmi ilk defa izleyecek olanlar için bu başlık altında Katma Değer Şaban filmi konusu ve filmin oyuncuları yer almakta.
KATMA DEĞER ŞABAN FİLMİNİN KONUSU
Kadir Usta, çalıştığı fabrikanın depo sorumluluğunu yapan çalışkan ve güvenilir bir adamdır. Fakat askerlik arkadaşı Halil, fabrikaya ortak olduktan sonra yasa dışı işler çevirmektedir. Bu olaylara şahit olan Kadir Usta, bir iftirayla zanlı durumda bırakılır ve tutuklanır... Geçici olarak serbest bırakılan Kadir Usta, masumiyetini kanıtlamak ve onurunu kurtarmak için 20 yıldır Almanya'da yaşayan oğlu Şaban'dan yardım ister. Fakat Şaban, Türkiye'ye punkçı bir zibidi olarak gelecektir.
Katma Değer Şaban bu akşam TV ekranlarında! Katma Değer Şaban konusu ne ve oyuncuları kimler?
OYUNCU KADROSU
Kemal Sunal
Filiz Ersürer
Reha Yurdakul
Sevda Aktolga
Dinçer Çekmez
Eray Özbal
Seyfi Karadayı
Mürüvvet İşsever
Ahmet Açan
Memduh Ünsal
İbrahim Önen
Taci Erşan
Mehmet Uğur
Seyfettin Karadayı
Nasır Melek
Hüseyin Güler
Niyazi Gökdere
Mehmet Yağmur
Zühal Ardahan
Katma Değer Şaban bu akşam TV ekranlarında! Katma Değer Şaban konusu ne ve oyuncuları kimler?
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Katma Değer Şaban bu akşam TV ekranlarında! Katma Değer Şaban konusu ne ve oyuncuları kimler?
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