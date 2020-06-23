Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kız kaçırma davası tarafları adliye önünde kavga etti

Kız kaçırma davası tarafları adliye önünde kavga etti

Adliyesi'nde kız kaçırma nedeniyle görülen davanın duruşmasına katılan taraflar birbirine saldırdı. Olayda 1 kişi yaralanırken, 7 kişi gözaltına alındı.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 17:52 ABONE OL
Kız kaçırma davası tarafları adliye önünde kavga etti

Erzurum Adliye Sarayı'nda kız kaçırma davasının duruşmasına katılan taraflar, çıkışta birlirlerine saldırdı. Yumruklar ile tekmelerin savrulduğu kavgada bir kişi ise elindeki levyeyi savurdu. Kavgaya, görülen cinayet davası için adliye önünde tedbir alan polis ekipleri müdahale etti.

7 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Güçlükle etkisiz hale getirilen gruptan 7 kişi gözaltına alındı. Levyeye el konulurken, gözaltına alınanlar polis merkezine götürüldü. Kavgada hafif şekilde yaralanan 1 kişi ise hastaneye götürüldü.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kız kaçırma davası tarafları adliye önünde kavga etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA