Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri KKKA, 18 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu! Ölü sayısı 9'a yükseldi

, 18 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu! Ölü sayısı 9'a yükseldi

Sivas'ta kâbusu devam ediyor. Uzmanlar tarafından peş peşe uyarı gelmişti. Geçtiğimiz günlerde ölümlere neden olan hastalık, henüz 18 yaşındaki gencin hayatına mâl oldu. Son dakika haberine göre çobanlık yapan genç KKKA şüphesiyle tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti, bölgedeki KKKA'dan ölüm sayısı 9'a yükseldi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:53 Son Güncelleme: 23.6.2020 10:06 ABONE OL
KKKA, 18 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu! Ölü sayısı 9'a yükseldi

Yıldızeli ilçesinde çobanlık yapan B.A. ismindeki 18 yaşındaki genç, vücuduna yapışan keneyi çıkarmasının üzerine bir süre sonra rahatsızlandı. Yakınları tarafından ilçe devlet hastanesine kaldırıldı. Hastanede yapılan ilk müdahalenin ardından KKKA hastalığı şüphesiyle Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Uygulama ve Araştırma hastanesinde tedavi altına alındı.

15 GÜNLÜK TEDAVİNİN ARDINDAN HAYATINI KAYBETTİ

15 gün boyunca yaşam mücadelesi veren genç, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak geçtiğimiz gün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Hayatını kaybeden gencin cenazesi ailesi tarafından teslim alınarak defnedilmek üzere Mardin'in Mazıdağı ilçesine götürüldü.

Sivas'ta KKKA tehlikesi devam ediyor! 40 yaşındaki kadın hayatını kaybetti

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
KKKA, 18 yaşındaki gencin ölümüne neden oldu! Ölü sayısı 9'a yükseldi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA