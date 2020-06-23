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Köpeklerin kovaladığı ayılar ağaca sığındı

'nın Keles Düvenli Köyü'nde yaşayan çoban Muhammet Yılmaz, hayatının şokunu yaşadı. Koyunlarını otlatan Yılmaz, bir anda 3 tane ayı ile karşılaştı. Ne yapacağını bilemeyen adamı yanındaki köpekleri kurtardı. Çoban köpeklerinin kovaladığı 3 ayı, köpeklerden kaçarak bir ağaca tırmandı. O anlar çoban Muhammet Yılmaz tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 16:29 Son Güncelleme: 23.6.2020 16:55 ABONE OL
Köpeklerin kovaladığı ayılar ağaca sığındı

Bursa'da çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı o anlar kameraya yansıdı.

Çoban köpeklerinin kovaladığı ayılar ağaca sığındı...O anlar kamerada | Video


Keles Düvenli köyünde hayvan otlatan çoban Muhammet Yılmaz, 3 tane ayı ile karşılaştı. Ayı saldırısından korkan çoban yanında bulunan çoban köpeklerinin devreye girmesiyle rahat bir nefes aldı. Köpeklerin kovaladığı 3 tane ayı çam ağacına çıkarak sığındı. Köpeklerin uzun süre altında havlamasıyla korkuya kapılan ayılar korktuğu görüldü. Çoban Yılmaz, köpeklerinden korkan ayıların ağaca sığınmasını cep telefonu kamerasıyla görüntüledi.

"KORKMADIM, SOĞUKKANLILIĞIMI KORUDUM"

Hayvan otlatırken biranda ayılarla karşı karşıya kaldığını ifade eden Muhammet Yılmaz, "Bir anda 3 tane ayıyla göz göze geldim. Ayıları karşımda görünce korkmadım soğukkanlılığımı korudum. Köpeklerim devreye girerek ayıları kovaladı. Köpeklerden korkan 3 tane ayı çam ağacına çıktı" dedi.

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Köpeklerin kovaladığı ayılar ağaca sığındı
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