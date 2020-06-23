Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı için heyecan dorukta. İslam alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nın tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet tarafından yapılan açıklamada dini günler takvimi yayımlanırken 2020 Kurban Bayramı tarihi de paylaşıldı. Bu noktada hem ibadetini yerine getirecek vatandaşlar hem de tatil fırsatından yararlanmayı düşünen yurttaşlar konuya yönelik araştırmalarını arttırdı. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?
Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
İbadetini yerine getirmeyi düşünen vatandaşların yanı sıra, bayram tatili nedeni ile şehir dışına çıkmayı düşünen de milyonlarca yurttaş bulunuyor. Bu yüzden, Kurban Bayramı tatili tarihleri önem arz ediyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Detaylar haberimizde.
BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?
Normal takvime göre Kurban Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.
KİMLER KURBAN KESMELİDİR?
Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.
VEKALETEN KURBAN KESİM ÜCRETİ 2020
Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.