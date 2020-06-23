Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

İslam alemin için önem arz eden 2020 için geri sayım sürüyor. Ramazan Bayramı'nın ardından gözler, Kurban Bayramı tarihleri ve tatilin kaç gün olacağına çevrildi. İşleri Başkanlığı tarafından dini günler takvimi duyurulurken 2020 Kurban Bayramı tarihi de açıklandı. Vatandaşlar da, Kurban Bayramı tarihleri ekseninde ibadetlerini yerine getirmek ve bayram tatili fırsatlarından yararlanmak istiyor. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak? İşte, dini günler takvimi...

Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:57 ABONE OL
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın ikinci büyük bayramı olan için heyecan dorukta. İslam alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nın tarihleri İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet tarafından yapılan açıklamada dini günler takvimi yayımlanırken 2020 Kurban Bayramı tarihi de paylaşıldı. Bu noktada hem ibadetini yerine getirecek vatandaşlar hem de tatil fırsatından yararlanmayı düşünen yurttaşlar konuya yönelik araştırmalarını arttırdı. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

İbadetini yerine getirmeyi düşünen vatandaşların yanı sıra, bayram tatili nedeni ile şehir dışına çıkmayı düşünen de milyonlarca yurttaş bulunuyor. Bu yüzden, Kurban Bayramı tatili tarihleri önem arz ediyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Detaylar haberimizde.

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

Kurban kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

VEKALETEN KURBAN KESİM ÜCRETİ 2020

İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekalet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA