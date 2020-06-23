Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında kutlanacak? Diyanet takvimi ile 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Yılın ikinci büyük bayramı olan Kurban Bayramı için heyecan dorukta. İslam alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nın tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet tarafından yapılan açıklamada dini günler takvimi yayımlanırken 2020 Kurban Bayramı tarihi de paylaşıldı. Bu noktada hem ibadetini yerine getirecek vatandaşlar hem de tatil fırsatından yararlanmayı düşünen yurttaşlar konuya yönelik araştırmalarını arttırdı. Peki, 2020 Kurban Bayramı ne zaman, ayın kaçında idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma

Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi

Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar

Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

İbadetini yerine getirmeyi düşünen vatandaşların yanı sıra, bayram tatili nedeni ile şehir dışına çıkmayı düşünen de milyonlarca yurttaş bulunuyor. Bu yüzden, Kurban Bayramı tatili tarihleri önem arz ediyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Detaylar haberimizde.