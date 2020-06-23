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bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün kutlanacak, tatili kaç gün?

Mübarek Bayramı için geri sayım devam ederken, hem ibadetlerini yerine getirmek isteyen hem de tatil planı yapmak isteyen vatandaşlar, detayları araştırıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı, mübarek Kurban bayramının da içinde olduğu takvimi yayınlandı. 30 Temmuz Perşembe’nin arefe olduğu Kurban Bayramı tatili kaç gün? Kurban Bayramı kaç gün sürecek? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 18:40 ABONE OL
Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün kutlanacak, tatili kaç gün?

Yılın ikinci büyük bayramı olan Bayramı için heyecan dorukta. İslam alemi için büyük önem arz eden Kurban Bayramı'nın tarihleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından duyuruldu. Diyanet tarafından yapılan açıklamada dini günler takvimi yayımlanırken 2020 Kurban Bayramı tarihi de paylaşıldı. Bu noktada hem ibadetini yerine getirecek vatandaşlar hem de tatil fırsatından yararlanmayı düşünen yurttaşlar konuya yönelik araştırmalarını arttırdı. Peki, 2020 , ayın kaçında idrak edilecek?

KURBAN BAYRAMI 2020 NE ZAMAN KUTLANACAK?

Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.

  • Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  • Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  • Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  • Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN OLACAK?

İbadetini yerine getirmeyi düşünen vatandaşların yanı sıra, bayram tatili nedeni ile şehir dışına çıkmayı düşünen de milyonlarca yurttaş bulunuyor. Bu yüzden, Kurban Bayramı tatili tarihleri önem arz ediyor. Kurban Bayramı tatili kaç gün olacak?

Detaylar haberimizde…

Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün kutlanacak, tatili kaç gün?

BAYRAM TATİLİ KAÇ GÜN?

Normal takvime göre Bayramı tatili Cuma günü başlayacak ve Pazartesi günü sona erecek. 2020 yılı Kurban Bayramı toplamda 4 gün sürecek. Tatilin uzatılıp uzatılmayacağı henüz gündeme gelmedi.

Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün kutlanacak, tatili kaç gün?

KİMLER KURBAN KESMELİDİR?

kesmek, âkil, baliğ (akıllı, ergen),dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan bir Müslüman'ın yerine getireceği mali bir ibadettir. Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr. altın veya bunun değerinde para veya eşyaya sahip olan kişi dinen zengindir. Dolayısıyla bu kişi Allah'ın kendisine bahşetmiş olduğu nimetlere şükran ifadesi ve Allah yolunda fedakârlığın nişanesi olarak kurban kesmelidir.

VEKÂLETEN KURBAN KESİM ÜCRETİ 2020

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, 2020 vekâlet yoluyla kurban kesim bedelinin yurt içinde 975 lira, yurt dışında 825 lira olarak belirlendiğini açıkladı.

Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün kutlanacak, tatili kaç gün?
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Kurban bayramı ne zaman? Kurban bayramı hangi gün kutlanacak, tatili kaç gün?
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