Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bu yılki Kurban Bayramı'na sayılı günler kala binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Dini açıdan büyük öneme sahip olan bu bayramda aynı zamanda resmi tatile çıkacak olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar tarihleri araştırıyor. Buna göre; Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?
Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber İslam dini açısından önemli olan bu tarihlerde aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün yapılacağını da merak ediyor. Diyanet tarafından verilen tarihe göre ilk günü Cuma'ya denk gelen bayramın son günü ise Pazartesi günü uygulanacak...
KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?
Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.