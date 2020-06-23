Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Bu yılki Kurban Bayramı'na sayılı günler kala binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Dini açıdan büyük öneme sahip olan bu bayramda aynı zamanda resmi tatile çıkacak olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar tarihleri araştırıyor. Buna göre; Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber İslam dini açısından önemli olan bu tarihlerde aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün yapılacağını da merak ediyor. Diyanet tarafından verilen tarihe göre ilk günü Cuma'ya denk gelen bayramın son günü ise Pazartesi günü uygulanacak...