Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?

Müslüman alemi için büyük bir öneme sahip olan 2020 için geri sayım başladı. Özellikle de bu tarihlerde uygulanacak olan resmi tatil süresi çalışan vatandaşların merak konusu haline gelirken bu tarihler için planlar yapılmaya başlandı. Aynı zamanda binlerce Müslüman vatandaş kurbanlarını keserek ibadet edecek olmanın huzurunu yaşıyor. Peki, Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?

Giriş Tarihi: 23.6.2020 07:55 Son Güncelleme: 23.6.2020 07:55 ABONE OL
Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?

Bu yılki 'na sayılı günler kala binlerce vatandaş geri sayıma başladı. Dini açıdan büyük öneme sahip olan bu bayramda aynı zamanda resmi tatile çıkacak olmanın heyecanını yaşayan vatandaşlar tarihleri araştırıyor. Buna göre; Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN VE HANGİ GÜNE DENK GELİYOR?

Kurban Bayramı tarihinin yaklaşmasıyla beraber İslam dini açısından önemli olan bu tarihlerde aynı zamanda tatil planı yapan vatandaşlar resmi tatilin kaç gün yapılacağını da merak ediyor. Diyanet tarafından verilen tarihe göre ilk günü Cuma'ya denk gelen bayramın son günü ise Pazartesi günü uygulanacak...

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?

KURBAN BAYRAMI NE ZAMAN?

  1. Kurban Bayramı 2020 yılında 31 Temmuz'da başlayacak. 30 Temmuz ise arefe günü olacak.
  2. Kurban Bayramı 1. Gün: 31 Temmuz Cuma
  3. Kurban Bayramı 2. Gün: 1 Ağustos Cumartesi
  4. Kurban Bayramı 3. Gün: 2 Ağustos Pazar
  5. Kurban Bayramı 4. Gün: 3 Ağustos Pazartesi

KİMLER KURBAN KESMEKLE YÜKÜMLÜ?

Kurban kesmek, akıl sağlığı yerinde, büluğa ermiş (ergen olmuş), dinen zengin sayılacak kadar mal varlığına sahip ve mukim olan her müslümanın yerine getireceği malî bir ibadettir (Merğînânî, el-Hidâye, VII, 148). Temel ihtiyaçlarından ve borcundan başka 80.18 gr altın veya değerinde para ya da eşyaya sahip olan kimselerin kurban kesmesi gerekir (Mevsılî, el-İhtiyâr, IV, 252-256; İbn Âbidîn, Reddü'l-muhtâr, IX, 452-453). Ayrıca kurban mükellefiyeti için aranan nisabın üzerinden, zekâtın aksine bir yıl geçmesi şart değildir.

Kurban Bayramı tatili ne zaman, kaç gün? Kurban Bayramı 2020 ne zaman?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Kurban Bayramı ne zaman, hangi tarihe denk geliyor? 2020 Kurban Bayramı tatili kaç gün?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA