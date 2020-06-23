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Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu

'da, mantar toplamak için evden çıkan ve geri dönmeyen 'in (87) köy yakınındaki buğday tarlasında cansz bedeni bulundu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 22:02 ABONE OL
Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu

Büyüksaka köyünde oturan Musa Tokdemir, mantar toplamak için traktörüyle evinden çıktı. Bir süre sonra geri dönmemesinden şüphelenen oğlu, çevrede yaptığı aramalarda bulamayınca Jandarma Komutanlığına başvurdu. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri ve bölge halkı kayıp olan Musa Tokdemir'i aramaya başladı. Akçamescit Köyü Varak mevkiinde Tokdemir'in traktörüne ulaşan ekipler, 700 metre ilerideki buğday tarlasında ise Musa Tokdemir'in cansız bedenini buldu. Savcılık ve jandarma ekiplerinin incelemesinin ardından Tokdemir'in cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için hastane morguna kaldırıldı.

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Mantar toplamaya çıkan yaşlı adamın cesedi bulundu
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