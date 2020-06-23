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Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

Hem suçlu hem güçlü! Sultangazi'de bir minibüs şoförü, araçta sigara içmemesi ve maske takması konusunda kendisini uyaran kadına küstahça tepki gösterdi. Minibüsü durduran şahıs, kadına parasını verip "Götürmüyorum, bu araba benimse maske de takmıyorum. Sizin gibi pis insanların yüzünden böyle oluyoruz" diyerek tepki gösterdi. Büyük şok yaşayan kadın karakola giderek şoförden şikayetçi oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:39 Son Güncelleme: 23.6.2020 09:46 ABONE OL
Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

Sultangazi'de işe gitmek için minibüse binen Nursel Güner, araçta sigara içtiği ve maske takmadığı için uyardığı minibüs şoförü tarafından hakarete uğradı. Güner, minibüs şoförünün üzerine yürüyüp hakaret ettiği anları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti.

Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

Olay, geçtiğimiz Pazar günü saat 10.00 sıralarında Sultangazi Eski Edirne Asfaltı'nda meydana geldi. Özel bir şirkette çalışan Nursel Güner(50), işe gitmek için Eski Edirne Asfaltı'ndan geçen minibüse bindi. Şoför koltuğunun arka tarafındaki boş koltuğa oturan Güner, minibüs şoförünün maske takmadığını ve sigara içtiğini fark etti. Sigara kokusundan rahatsız olan Güner, minibüs şoförünü maske takması ve sigara içmemesi yönünde uyardı. Uyarıya sinirlenen minibüs şoförü aracını durdurarak kadın yolcuya tepki gösterdi. Minibüs şoförü, üzerine yürüdüğü kadın yolcusunun araçtan inmesini isteyerek ona hakaretlerde bulundu.

Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

YAŞADIĞI KORKU DOLU ANLARI KAMERAYA KAYDETTİ

Kadın yolcu Nursel Güner, yaşananları cep telefonu kamerasına saniye saniye kaydetti. Görüntülerde, maskesiz olan minibüs şoförünün araç kullanırken sigara içtiği, tartışma üzerine aracını durdurup kadının üzerine yürüyerek ona hakaret ettiği görülüyor.

Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

YAŞADIKLARINI ANLATTI

Yaşadığı korku dolu anları anlatan Nursel Güner, "Sabah işime gitmek için minibüse bindiğimde 2-3 kişi vardı. Şoförün arkası boştu, oraya oturdum. Maske takmayan şoför sigara içiyordu ve olduğu gibi dumanı, kokusu bana geliyordu. Şoförü maske takması için uyardım. Araçtaki yolcular inmiş, minibüste sadece ben vardım.

Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

Şoför kabadayıvari bir şekilde 'sigara içiyorum, rahatsız oluyorsan geç arkada otur. Arkada boş yerler var' dedi. Ben de 'burada oturuyorum. Sizin dediğiniz gibi yer değiştirmek zorunda değilim' dedim. Baktım hemen minibüsü sağa çekti. Ayağa dikildi, aşağı inmemi, götürmeyeceğini söyledi. Verdiğim parayı geri iade etti. 'Götürmüyorum. Bu araba benimse maske de takmıyorum' diyerek 'sizin gibi pis insanların yüzünden biz böyle oluyoruz. Siz pis insanlarsınız' hakaretinde bulundu. Beni indirdi ve o ara videoyu kapattım. Ben hiçbir şey yapamadım. Yani beni arabadan indirdi, attı. Sonra gaza bastı gitti." dedi.

Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

"KARAKOLA GİDİP KENDİSİNDEN ŞİKAYETÇİ OLDUM"

Nursel Güner, "Ben zaten şeker hastasıyım. Potansiyel hasta olduğum için bu süreçte daha da dikkat etmem gerekiyor. Onun o sigara kokusu geliyorsa, onda bir şey görünmeyebilir ama taşıyıcı olabilir. Covid 19 zaten görülebilen bir şey değil. Sigaranın dumanı bana geldiği gibi mikrop da gelebilir.

Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki

O yüzden ben de maskesini takması yününde ikazda bulundum. Ve öyle bir tepki ile karşılaştım. Öyle bir tepki de beklemiyordum. O an için ne diyeceğimi, ne yapacağımı şaşırdım. Karakola gidip kendisinden şikayetçi oldum" diye konuştu.

Minibüste şoföre maske uyarısı yapınca hakarete uğradı! | Video

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Maske takmayıp sigara içen şoförden kendisini uyaran kadına küstahça tepki
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