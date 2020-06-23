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Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

İstanbul'da yoğun yağış ve fırtına şehri etkisi altına aldı. Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, canlı yayında son yıllarda artan fırtına ve yoğun yağışların sebepleri hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Giriş Tarihi: 23.6.2020 14:47 Son Güncelleme: 23.6.2020 14:48 ABONE OL
Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan konulardan biri oldu. Son günlerde İstanbul ve Bursa'da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları ve süper hücreyi değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul meteorolojik bir afet yaşadı ancak geçen yılki gibi büyük dolu taneleri oluşmadı dedi.

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Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

İşte Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in Süper Hücre ile ilgili açıklamaları...

Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

"Birkaç saat önce oluşan yapı kuzeye doğru kaydı. Merkezi etkileyen hücre kaymaya başladı. Sıcaklık farkları dengeye gelmiş oldu."

Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

SÜPER HÜCRE NEDİR?

"Bizim bölgemizde çok geniş alanları kapsamıyor. 50-10 km arasında değişen bir yapı var. Alçak basınç sistemini andıran bir yapıya sahip. Hücrenin ortasından yukarıya doğru yükselme ve çökme hareteki oluşuyor. Aşağıdaki enerjiyle yukarıdaki enerji arasındaki ısı farkına bağlı olarak dolu oluşuyor buna süper hücre diyoruz. Bu yağışların yarında etkili olması bekleniyor."

Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

Süper hücre, düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. İçerisinde sürekli bir hava hareketi olan bulutların çoğu dolu yağışını beraberinde getirir.

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Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?
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