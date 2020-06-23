Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan konulardan biri oldu. Son günlerde İstanbul ve Bursa'da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları ve süper hücreyi değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul meteorolojik bir afet yaşadı ancak geçen yılki gibi büyük dolu taneleri oluşmadı dedi.

Son dakika: Meteoroloji'dan flaş 'Süper Hücre' uyarısı! İstanbul'da yağışlar ne kadar sürecek? | Video