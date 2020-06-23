Meteoroloji uyarmıştı! Süper hücre yağışı nedir?

Süper Hücre yağışı, belirli dönemlerde ülkemizi etkisi altına alması dolayısıyla araştırılan konulardan biri oldu. Son günlerde İstanbul ve Bursa'da etkili olan ve hayatı olumsuz yönde etkileyen yağışları ve süper hücreyi değerlendiren Meteoroloji Uzmanı Adil Tek, İstanbul meteorolojik bir afet yaşadı ancak geçen yılki gibi büyük dolu taneleri oluşmadı dedi.
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İşte Meteoroloji Uzmanı Adil Tek'in Süper Hücre ile ilgili açıklamaları...
"Birkaç saat önce oluşan yapı kuzeye doğru kaydı. Merkezi etkileyen hücre kaymaya başladı. Sıcaklık farkları dengeye gelmiş oldu."
SÜPER HÜCRE NEDİR?
"Bizim bölgemizde çok geniş alanları kapsamıyor. 50-10 km arasında değişen bir yapı var. Alçak basınç sistemini andıran bir yapıya sahip. Hücrenin ortasından yukarıya doğru yükselme ve çökme hareteki oluşuyor. Aşağıdaki enerjiyle yukarıdaki enerji arasındaki ısı farkına bağlı olarak dolu oluşuyor buna süper hücre diyoruz. Bu yağışların yarında etkili olması bekleniyor."
Süper hücre, düşey rüzgar hareketi demek. Bu aşağıdaki nemi alır, yukarı götürür. Yukarıdaki rüzgarı da aşağı getirir. Bu karışma esnasında bulut meydana gelir. İçerisinde sürekli bir hava hareketi olan bulutların çoğu dolu yağışını beraberinde getirir.