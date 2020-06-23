Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı! 23 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Son dakika haberler… Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen hava durumu değerlendirmelerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir illerimizde kuvvetli yağışların devam edeceği yönünde vatandaşlara uyarı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve yerel dolu yağışı ile hava durumu uyarıları birçok il için peş peşe geldi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

23 HAZİRAN BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ…

Geçtiğimiz gün valilik tarafından yapılan açıklama sonrası İstanbul halkına uyarı gelmişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren yağışların etkisini gösterileceği bildirildi… Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor…