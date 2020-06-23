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'den son dakika sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı! 23 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il tahminleri...

Genel Müdürlüğü'nden son dakika uyarıları adeta peş peşe geldi. Yurt genelinde bir süredir etkisini göstermeye devam eden kuvvetli yağışların etkisini sürdüreceği bildirilirken öte yandan dahil birçok il için dolu uyarısı yapıldı. İstanbul Valiliği geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada kentte etkili olacak hava durumu için sağanak yağışa karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olunmaya davet etti. Öte yandan Karadeniz bölgesinde ise sağanak dolu ve hortum uyarıları üç il için yapıldı. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu uyarıları!

AA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 10:29 Son Güncelleme: 23.6.2020 10:41 ABONE OL
Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı! 23 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Son dakika haberler… Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleşen değerlendirmelerinde Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir illerimizde kuvvetli yağışların devam edeceği yönünde vatandaşlara uyarı yapıldı. Ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum ve yerel dolu yağışı ile hava durumu uyarıları birçok il için peş peşe geldi. İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu tahminleri…

23 HAZİRAN BUGÜN HAVA NASIL OLACAK? METEOROLOJİ UYARILARI PEŞ PEŞE GELDİ…

Geçtiğimiz gün valilik tarafından yapılan açıklama sonrası halkına uyarı gelmişti. Bugün sabah saatlerinden itibaren yağışların etkisini gösterileceği bildirildi… Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor…

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı! 23 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

O İLLERE UYARI YAPILDI!

Marmara, Kuzey Ege, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde kuvvetli yağış bekleniyor.

Genel Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz ile Osmaniye, Hatay-Dörtyol, Amasya ve Çorum çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların Marmara, İzmir, Manisa, Uşak, Kütahya, Batı Karadeniz, Aydın, Muğla'nın kıyı kesimleri, Ankara'nın kuzey ve batı ilçeleri ile Çankırı ve Eskişehir çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı öngörülüyor.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı! 23 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

Bu nedenle sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, eğimin yüksek olduğu yerlerde heyelan, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

Öte yandan hava sıcaklığının iç ve doğu kesimlerde 2-4 derece artacağı, batı bölgelerde ise 1-3 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı ve mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın genellikle batı ve güneybatı, Karadeniz kıyılarında kuzeyli yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, yağış alan yerlerde yağış anında kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı! 23 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...

VALİLİK'TEN İSTANBULLULARA DUYURU GELMİŞTİ...

Valiliği, bugün sabah saatlerinden itibaren kentte etkili olacak sağanak ve gök gürültülü sağanağa karşı vatandaşları uyardı.

Valiliğin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, "İstanbul'da Genel Müdürlüğü'nün değerlendirmelerine göre, 23 Haziran Salı günü sabah saatlerinden itibaren yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunmalıdır." ifadeleri kullanıldı.

Paylaşımda, bugün sabah saatlerinden itibaren İstanbul'da ve bölge genelinde (Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Kocaeli, Sakarya ve Yalova) yerel olarak kuvvetli (21-50 kg/m2) sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklendiği kaydedilerek, sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, hortum, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması istendi.

Ayrıca, meteouyarı kodunun sarı olduğu belirtilen paylaşımda, " potansiyel tehlikelidir. Tahmin edilen meteorolojik hadise olağan dışı olmamakla birlikte, meteorolojik şartlardan etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli olunmalıdır." denildi.

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Meteoroloji'den son dakika sağanak yağış ve dolu uyarısı yapıldı! 23 Haziran Bugün hava nasıl olacak? İşte il il hava durumu tahminleri...
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