Son dakika haberi: Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı! Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi!

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haberi: cinayeti programında gün yüzüne çıktı! Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi!

ile Tatlı Sert programındaki cinayetinde bir gelişmesi yaşandı. Aylardır kayıp olduğu bilinen 4 çocuk annesi kadını bulmak için yürütülen çalışmalar sonuç vermiş ve olaydaki sır perdesi aralandıkça ortaya atılan iddialar tüm izleyenleri şaşkına çevirmişti. Kuzeni ile ilişkisi olduğu bilinen 43 yaşındaki kadının son olarak Mehmet Taşdelen ile görüştüğü ortaya çıkmış ve hem sevgilisi hem de kuzeni olan Taşdelen, Ayşe Altuntaş’ı öldürdüğünü itiraf etmişti. Cinayetin ortaya çıkması üzerine yeni bir gelişme yaşandı. İşte Müge Anlı canlı yayın programından gelen Ayşe Altuntaş cinayetinden son dakika gelişmesinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:06 Son Güncelleme: 23.6.2020 09:06 ABONE OL
Müge Anlı'dan son dakika haberi: Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi! Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı!

haberler… 'nın programında bir süredir aranmakta olan 'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine olayın tüm detayları ortaya çıktı. En son Sultangazi'de yaşadığı evinden çıktığı bilinen Ayşe Altuntaş'tan aylardır haber alınamıyordu. Bunun üzerine Müge Anlı programında arama çalışmaları sürerken kayıp kadının kuzeni Mehmet Taşdelen yayına bağlanmış ve 2013 yılından bu yana ilişkileri olduğunu itiraf etmişti. Şüpheli tavırları ile dikkat çeken Taşdelen'in sorgusunun ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberi ile Ayşe Altuntaş cinayetinin tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı…

MÜGE ANLI'DA BİR CİNAYET DAHA AYDINLANDI! AYŞE ALTUNTAŞ CİNAYETİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI…

Bir süredir kendisinden haber alınamadığı bilinen ve son olarak İstanbul Sultangazi'de kızıyla yaşadığı evinden çıkıp giden 43 yaşındaki Ayşe Altuntaş'tan aylardır haber alınamıyordu. Beraber yaşadığı kızı Fadime, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istemişti. Günler süren araştırmalar geçtiğimiz günlerde sonuç vermiş ve hem sevgilisi hem de kuzeni olduğu bilinen Mehmet Taşdelen'in 4 çocuk annesi kadını katlettiği ortaya çıkmıştı…

Müge Anlı'dan son dakika haberi: Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi! Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı!

olayında ilk olarak programa canlı olarak bağlanan Mehmet Altıntaş, kuzeni ile 2013 yılından bu yana birlikte olduklarını ve son olarak bir hafta öncesinde ormanlık bir alanda gittiklerini. Orada cinsel ilişkiye girdiklerini ve sonrasında Ayşe Altuntaş'ı evine bıraktığı yönünde ifadeler kurmuştu.

ÇELİŞKİLİ İFADELERİ İLE KENDİNİ ELE VERDİ...

Mehmet Altuntaş'ın ifadelerinin çelişkili bulunması nedeniyle yaptığı açıklama sonrasında gözaltına alınmış ardından ise adli kontrol şartıyla serbest kalmıştı.

Müge Anlı'dan son dakika haberi: Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi! Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı!

GÖRGÜ TANIĞI KONUŞMUŞTU…

Görgü tanığına göre;

"Namaz kılıyordu o şahıs, bayan da arabada arkada oturuyordu. Sonra da uygunsuz halde gördüm. Hatta kendi kendime "5 dk önce namaz kılıyorlardı şimdi ne alaka böyle uygunsuz" dedim" ifadeleri ile izleyenleri şaşkına çevirmişti ancak görgü tanığı çobanın bahsettiği bölgenin

Mehmet Taşdelen'in işaret ettiği yerin aynı olmadığı ortaya çıktı.

Son dakika: Müge Anlı'da cinsel ilişkiye girdiği kuzenini öldüren katilden kan donduran itiraflar (22 Haziran 2020 Pazartesi) | Video

"CESET ORADAN ÇIKTI"

'ın cesedi ise görgü tanığının bildirdiği ormanlık araziden çıktı. Mehmet Taşdelen; Ayşe Altuntaş'ı öldürdükten sonra defineciler tarafından kazılan kuyuya gömdüğünü söyledi.

Yaklaşık bir yıldır bulunamayan ceset ise gömüldüğü yerden çıkartılarak Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı…

Müge Anlı'dan son dakika haberi: Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi! Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı!

"EŞİNDEN BOŞAN BENİMLE EVLEN"

Mehmet Taşdelen, üç gün süren sorgusunun ardından 'ı öldürdüğünü itiraf etti…

"O gün Pirinçci Köyü'ne gittik, kavga ettik, yanımdaki silahla Ayşe'yi vurup oraya gömdüm" dedi. Taşdelen, ifadesinin devamında Ayşe Altundaş'ın "Eşinden boşan benimle evlen, boşanmazsan seni öldürürüm" dediğini iddia etti.

MEHMET TAŞDELEN TUTUKLANDI…

Katil zanlısı Mehmet Taşdelen emniyette gerçekleştirilen sorgusunun ardından mahkemeye sevk edildi. Taşdelen mahkeme tarafından adam öldürmek suçundan tutuklanarak Metris Cezaevine gönderildi…

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Son dakika haberi: Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı! Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi!
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