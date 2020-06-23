Son dakika haberi: Ayşe Altuntaş cinayeti Müge Anlı programında gün yüzüne çıktı! Kuzeni, sevgilisi ve katili... Üçü de aynı kişi!

Son dakika haberler… Müge Anlı'nın programında bir süredir aranmakta olan Ayşe Altuntaş'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkması üzerine olayın tüm detayları ortaya çıktı. En son Sultangazi'de yaşadığı evinden çıktığı bilinen Ayşe Altuntaş'tan aylardır haber alınamıyordu. Bunun üzerine Müge Anlı programında arama çalışmaları sürerken kayıp kadının kuzeni Mehmet Taşdelen yayına bağlanmış ve 2013 yılından bu yana ilişkileri olduğunu itiraf etmişti. Şüpheli tavırları ile dikkat çeken Taşdelen'in sorgusunun ardından cinayeti işlediği ortaya çıktı. Gelen son dakika haberi ile Ayşe Altuntaş cinayetinin tüm ayrıntıları gün yüzüne çıktı…

MÜGE ANLI'DA BİR CİNAYET DAHA AYDINLANDI! AYŞE ALTUNTAŞ CİNAYETİ GÜN YÜZÜNE ÇIKTI…

Bir süredir kendisinden haber alınamadığı bilinen ve son olarak İstanbul Sultangazi'de kızıyla yaşadığı evinden çıkıp giden 43 yaşındaki Ayşe Altuntaş'tan aylardır haber alınamıyordu. Beraber yaşadığı kızı Fadime, Müge Anlı ile Tatlı Sert programına başvurarak yardım istemişti. Günler süren araştırmalar geçtiğimiz günlerde sonuç vermiş ve hem sevgilisi hem de kuzeni olduğu bilinen Mehmet Taşdelen'in 4 çocuk annesi kadını katlettiği ortaya çıkmıştı…