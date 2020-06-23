ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 87. Dönem Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sorularının paylaşılması ile birlikte adaylar, sınav esnasında yaptıkları işaretlemelerin doğruluğunu teyit edebilecek. Bununla birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (MGM) sınava ilişkin resmi bir açıklama paylaştı.
İşte özel güvenlik sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…
ÖGG 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı soru kağıtlarının yakın bir tarihte adayların erişimine açılması bekleniyor. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merakla beklenirken sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi olarak belirtilen bir tarih yok.
"05/04/2020 tarihinde Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavının yapılması planlanmıştı ancak koronavirüs (covid-19) tedbirleri nedeniyle 21/06/2020 tarihine ertelenen söz konusu sınav; 78 il, 195 sınav alanı ve 4.713 salonda 51.578 adayın katılımı ile saat 10.00'da başlayıp saat 12.30 itibari ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.
Özel güvenlik sorularıyla ilgili detaylar için adaylar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip edebilir.
Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.