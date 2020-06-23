Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. kaç günde açıklanır?

ve bu neticelerin kaç günde açıklanacağı, güvenlik lisansı almak isteyen yüzlerce vatandaş tarafından araştırılıyor. İstediği güvenlik şirketinde çalışma konusunda özgür olan özel güvenlikler, lisanslarını tek bir merkezden alıyorlar. Peki, 2020 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları hakkında detaylı bilgiler...

Giriş Tarihi: 23.6.2020 13:12 Son Güncelleme: 23.6.2020 13:12 ABONE OL
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?

Özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih için geri sayım başladı. Geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen 87. Dönem Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı'nın sorularının paylaşılması ile birlikte adaylar, sınav esnasında yaptıkları işaretlemelerin doğruluğunu teyit edebilecek. Bununla birlikte sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında da adayların heyecanlı bekleyişi devam ediyor. Emniyet Genel Müdürlüğü (MGM) sınava ilişkin resmi bir açıklama paylaştı.

İşte özel güvenlik sınavı ile ilgili merak edilen detaylar…

ÖGG SINAV SORULARINA ERİŞİM NE ZAMAN SAĞLANACAK?

ÖGG 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavı soru kağıtlarının yakın bir tarihte adayların erişimine açılması bekleniyor. Öte yandan sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih de merakla beklenirken sonuç açıklanma tarihi ile ilgili henüz resmi olarak belirtilen bir tarih yok.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?
EGM'DEN ÖZEL GÜVENLİK DUYURUSU

"05/04/2020 tarihinde Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavının yapılması planlanmıştı ancak koronavirüs (covid-19) tedbirleri nedeniyle 21/06/2020 tarihine ertelenen söz konusu sınav; 78 il, 195 sınav alanı ve 4.713 salonda 51.578 adayın katılımı ile saat 10.00'da başlayıp saat 12.30 itibari ile başarılı bir şekilde tamamlanmıştır.

Sınavlar Bilim Kurulu, Sağlık Bakanlığı, MEB ve YÖK kuralları ve tavsiyelerine uygun şekilde yapılmıştır.
Özel Güvenlik Temel Eğitim ve Yenileme Eğitim Sınavlarında adayların kimlik doğrulama işlemlerinin yapılması amacıyla Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi Teknolojileri ve Haberleşme Daire Başkanlığı tarafından geliştirilen "Parmak İzi-Biyometrik Kimlik Doğrulama Cihazı" ilk olarak 21/06/2020 tarihinde yapılan Özel Güvenlik 87. Temel Eğitim ve 63. Yenileme Eğitimi Sınavında pilot il olarak belirlenen illerde kullanılmış olup; uygulamanın önümüzdeki dönemde 81 ilimizde yaygınlaştırılması planlanmaktadır."

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?

Özel güvenlik sorularıyla ilgili detaylar için adaylar, EGM'nin resmi internet sitesi üzerinden yapılan duyuruları takip edebilir.

ÖZEL GÜVENLİK SINAVI SONUÇLARI SORGULAMA İŞLEMİ NASIL YAPILIR?

Özel Güvenlik Görevlisi sınav sonuçları "http://sinavsonuc.ozelguvenlik.pol.tr/" adresi üzerinden erişime açılacak. Sınav sonuçları açıklandığı dakikadan itibaren adaylar, T.C. kimlik numaraları ile sorgulama işlemini gerçekleştirebilir.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? 87. Özel Güvenlik sınav sonuçları kaç günde açıklanır?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA