Samatya’da korkutan yangın

Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nde dün akşam korku dolu anlar yaşandı. Hastanenin ikinci katında bulunan Beyin Cerrahi bölümünde saat 21.30 sıralarında henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanlar bir anda tüm binayı kapladı. Hastane çalışanları ve hasta yakınları bir yandan itfaiye ekiplerine haber verirken bir yandan da hastaları tahliye etti.Acil durumdaki hastalar ambulanslarla başka hastanelere nakledildi. Tahliye sırasında hareketli anlar yaşanırken olay yerine Beyoğlu, Şişli, Fatih ve Bakırköy'den çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekipleri bir yandan alevlere müdahale ederken, bir yandan da camları kırarak duman tahliyesinde bulundu. Yapılan çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Olayda şans eseri yaralanma ve can kaybı yaşanmadı. İstanbul Valiliği, yangına ilişkin şu açıklamayı yaptı: "İstanbul Samatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi Nöroloji Bölümünde saat 21.30'da henüz tespit edilemeyen bir nedenle yangın çıkmıştır. Söz konusu yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınmış ve hastalar tahliye edilmiştir. Alınan ilk bilgilere göre çıkan yangında herhangi bir yaralı ve can kaybımız yoktur. Konuyla ilgili tahkikata başlanmıştır."