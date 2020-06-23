Sarıyer’de denizde erkek cesedi bulundu



Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı incelemede ise, Purcu'nun kafasında ve gözünde şişlikler olduğu belirlendi. Purcu'nun dengesini kaybederek denize düştüğü ve boğulduğuna dair bulgular ortaya çıktı. Olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin tamamlanmasının ardından Purcu'nun cesedi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Purcu'nun cesedinin cenaze aracına taşındığı anlarda, ailesi ve akrabalarının da zor anlar yaşadığı, ağıtlar yaktığı görüldü.