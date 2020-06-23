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Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında

Dolandırıcılık şebekesi, ve 'da ağına düşürdüğü vatandaşlara kâbusu yaşattı. Aralarında şehit ailesinin de bulunduğu vatandaşları dolandırdıkları iddia edilen 21 kişi gözaltına alındı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 13:07 Son Güncelleme: 23.6.2020 13:08 ABONE OL
Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, vatandaşların hayvan, araç ve gayrimenkullerini alarak örgütlü şekilde dolandırdığı iddia edilen isimleri belirledi. Bu kapsamda 'son nokta' ismiyle Çankırı ve 'da düzenlenen operasyonda belirlenen 21 şüpheli gözaltına alındı.

Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında

Şüphelilerin emlak, galeri ve hayvancılık yaptığı izlenimi vererek mağdurları az miktarda peşinat verip geri kalan para için üzerine hiçbir mal varlığı olmayan örgüt üyeleri adına senet düzenledikleri, senetlerin günü geldiğinde ödemedikleri ve karşılıksız senet verdikleri tespit edildi.

Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Zor durumda kalan ve nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ise nakit para yerine değerinden yüksek fiyatla araç satarak karşılığında senet alan şüphelilerin, mağdurları ödemelerini yapmaları için başta kendisi ve ailesini öldürmekle tehdit ve hakarette bulundukları ortaya çıktı.

Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında

Şüphelilerin dolandırdıkları kişiler arasında Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesine bağlı Kalekışla köyünde yaşayan Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Başçavuş Nurettin Öztürk'ün ailesi olduğu da bildirildi.

Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında

Şimdiye dek örgüt üyelerinin birçok kişiyi dolandırdığı ve mağdurların da korkularından dolayı adli makamlara başvurmadığı belirtildi.

Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında
Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında
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Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında
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