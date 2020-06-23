Şehit ailesini dolandıran 21 kişi gözaltında

ÖLÜMLE TEHDİT ETTİLER

Zor durumda kalan ve nakit para ihtiyacı olan vatandaşlara ise nakit para yerine değerinden yüksek fiyatla araç satarak karşılığında senet alan şüphelilerin, mağdurları ödemelerini yapmaları için başta kendisi ve ailesini öldürmekle tehdit ve hakarette bulundukları ortaya çıktı.



