Selde hayatını kaybeden Kader Akbaba'nın babası dehşet anlarını anlattı

Belki camları kırıp suyu tahliye edebilirlerdi, onlar yüzeyde kalırdı. Talihimiz çok kötü. Ancak bu tarafa boşluktan, en yakın komşumuz çatıdan atlayabilirdi, ama çok zor. Kızımız oda içindeydi. Kapıyı açmaya çalıştım sular gitsin diye. Zaten su hanımı götürürken ben de toparlanamadım. Biz bu zamana kadar yurt, vatan dedik, orası dedemden kalan yerlerdi. Burasını kendim yaptım. Ne gerekiyorsa onun yapılmasını istiyorum. Şu anda aynı sel gelebilir" diye konuştu.