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Selde kalan anne kumru, canı pahasına yavrularını terk etmedi

'nın Kestel ilçesinde yaşanan felakette 5 kişi yaşamını yitirdi, 1 kişi de kayboldu. Bu acı hadisenin ardından ortaya çıkan bir detay ise herkesi duygulandırdı. suları yuvasına kadar gelen anne kumru, kendi canını kurtarabilecekken yavruları için yuvasını terk etmedi. Gazetecilere açıklama yapan köy sakini "Bu kuş felaketin simgesi oldu" dedi.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 10:05 Son Güncelleme: 23.6.2020 10:14 ABONE OL
Selde kalan anne kumru, canı pahasına yavrularını terk etmedi

Bursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selde yavrularını bırakmayıp yuvasını terk etmeyen kumru kuşu felaketin simgesi oldu.

Kestel ilçesi Dudaklı köyünde felaketin ardından ortaya çıkan manzara görenleri duygulandırdı. Köydeki evlerden birinin duvarına yuva yapan kumru kuşunun sel sularının yuvasına kadar gelmesine rağmen yavrularını terk etmeyerek yuvasında kalması görenlerin duygu dolu anlar yaşamasına sebep oldu. Yavrularını canı pahasına terk etmeyen kumru sel felaketinin simgesi haline geldi.

"FELAKETİN SİMGESİ OLDU"

Canı pahasına kumrunun yavrularını terk etmediklerini gördüklerini ifade eden köy sakinleri, "Bu kuş buraya uzun zaman önce yuva yaptı. Yumurtladı yavrularını büyüttü. Yaşanan sel felaketinde sul suları kumrunun yuvasının boyuna kadar gelmiş buna rağmen kuş ölümü göze alarak yuvasını terk etmemiş kumru felaketin simgesi oldu" dedi



130 haneli köyde evlerin hemen hemen tamamı kullanılmaz hale geldi. Evlerin içindeki sel sularının 1,5 metreye kadar yükselmesi de dikkat çekti

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Selde kalan anne kumru, canı pahasına yavrularını terk etmedi
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