Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren kaldırılan seyahat yasağının ardından vatandaşlar yoğun şekilde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine başladı. Bu durumla beraber seyahat eden vatandaşlara HES kodu alma zorunlu kılındı. Akıllı telefonlara indirilecek olan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kişinin kendisine ait olan kodu almasına olanak tanınırken bu kod uçak, otobüs, özel araç gibi tüm yolculuk durumlarında alınması gerekiyor. Peki, Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, ne işe yarar? İşte detaylar…
Vatandaşların koronavirüs riskinin takibinin yapılacağı HES kodu yurt içi ve yurt dışı seyahat etmek isteyen herkesin alması zorunlu kılınan bir kod olarak duyurulmuştu. Bu kodun teminini sağlamak ise oldukça basit. AppStore, Google Play Store gibi mobil mağazalardan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir…
Hayat Eve Sığar (HES) kodu alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, Sağlık Bakanlığı tarafından geliştirilen "Hayat Eve Sığar" akıllı telefon uygulamasını Android telefonlarda Google Play Store'dan İOS işletim sistemli telefonlarda ise AppStore üzerinde indirmeleri gerekmektedir.
Ardından Hayat Eve Sığar uygulamasını açarak HES kodu işlemlerini seçmelisiniz ve uygulama tarafından istenen bilgileri girerek devamında gelecek olan yönlendirmeleri uygulayarak süreli ya da süresiz HES kodunuzu alıp seyahat bileti rezervasyon ya da satın alım işlemlerinizde kullanabilirsiniz.
SMS ile HES kodu alımı ise HES yazıp boşluk bırakarak sırayla olacak şekilde TC kimlik numarası, kimlik kartı ön yüzünde yer alan seri numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün olarak yazılmalı ve 2023'e SMS olarak gönderilmelidir. Bu işlemi yapmanızın ardından yazmış olduğunuz gün sayısı kadar süre içerisinde kullanabileceğiniz HES kodunu telefonunuz SMS olarak gönderilecektir.
Örnek mesaj; HES 12345678901 1234 17
Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.
HES kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.
Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Hayat Eve Sığar Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.