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Seyahat izni ile kodu nasıl alınır? uygulamasından HES kodu alma

kodu; tren, otobüs, uçak ve özel araç dahil olmak üzere seyahat edecek olan tüm vatandaşlara zorunlu kılmıştı. Bu kodun kişilerin telefonlarına indirecekleri uygulaması ile temin edildiği bilinirken öte yandan uygulama sayesinde vatandaşların corona virüs riski taşıyıp taşımadığına ilişkin bilgilerin takibi yapılabiliyor. Peki, Hayat Eve Sığar uygulaması ile HES kodu nedir, başvuru nasıl yapılır? İşte Seyahat kodu olarak da anılan HES kodu alma ekranı ve konuya ilişkin yapılan son dakika açıklamalarının detayları…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:32 Son Güncelleme: 23.6.2020 15:40 ABONE OL
Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren kaldırılan seyahat yasağının ardından vatandaşlar yoğun şekilde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine başladı. Bu durumla beraber seyahat eden vatandaşlara kodu alma zorunlu kılındı. Akıllı telefonlara indirilecek olan uygulaması üzerinden kişinin kendisine ait olan kodu almasına olanak tanınırken bu kod uçak, otobüs, özel araç gibi tüm yolculuk durumlarında alınması gerekiyor. Peki, Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, ne işe yarar? İşte detaylar…

SEYAHAT İZNİ İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Vatandaşların koronavirüs riskinin takibinin yapılacağı HES kodu yurt içi ve yurt dışı seyahat etmek isteyen herkesin alması zorunlu kılınan bir kod olarak duyurulmuştu. Bu kodun teminini sağlamak ise oldukça basit. AppStore, Google Play Store gibi mobil mağazalardan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir…

Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma

HES UYGULAMASIYLA KOD ALIMI

() kodu alarak şehirler arası yolculuk yapmak isteyen vatandaşlarımız, tarafından geliştirilen "" akıllı telefon uygulamasını Android telefonlarda Google Play Store'dan İOS işletim sistemli telefonlarda ise AppStore üzerinde indirmeleri gerekmektedir.

Ardından Hayat Eve Sığar uygulamasını açarak kodu işlemlerini seçmelisiniz ve uygulama tarafından istenen bilgileri girerek devamında gelecek olan yönlendirmeleri uygulayarak süreli ya da süresiz HES kodunuzu alıp seyahat bileti rezervasyon ya da satın alım işlemlerinizde kullanabilirsiniz.

SMS İLE HES KODU ALIMI

SMS ile HES kodu alımı ise HES yazıp boşluk bırakarak sırayla olacak şekilde TC kimlik numarası, kimlik kartı ön yüzünde yer alan seri numarası son 4 hanesi ve paylaşım süresi gün olarak yazılmalı ve 2023'e SMS olarak gönderilmelidir. Bu işlemi yapmanızın ardından yazmış olduğunuz gün sayısı kadar süre içerisinde kullanabileceğiniz HES kodunu telefonunuz SMS olarak gönderilecektir.

Örnek mesaj; HES 12345678901 1234 17

Paylaşım süresinin belirtilmemesi halinde kodun süresi 1 yıl ile sınırlandırılacaktır.

Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma

HES KODU NEDİR, NE İŞE YARIYOR?

kodu, kontrollü sosyal hayat kapsamında, vatandaşların şehirler arası yolculuklarında, kurum ziyaretlerinde ya da bireysel iletişim gerektiren kamusal alanlarda Kovid-19 açısından herhangi bir risk taşıyıp taşımadığını güvenli şekilde paylaşmasına ve salgının takibine yarayan bir uygulamadır.

Kod, öncelikle seyahatlerde kullanılacak. Vatandaşlar, tüm ulaşım süreçlerinde Mobil Uygulaması üzerinden ya da kısa mesaj yoluyla HES kodu alacak. HES kodu, bilet alınırken ilgili seyahat firması ile paylaşılacak, böylece tüm yolcuların Kovid-19 riski taşıyıp taşımadığı sorgulanabilecek ve riskli kişilerin seyahati onaylanmayacak.

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Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma
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