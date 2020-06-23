Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? Hayat Eve Sığar uygulamasından HES kodu alma

Haziran ayının ilk günlerinden itibaren kaldırılan seyahat yasağının ardından vatandaşlar yoğun şekilde yurt içi ve yurt dışı seyahatlerine başladı. Bu durumla beraber seyahat eden vatandaşlara HES kodu alma zorunlu kılındı. Akıllı telefonlara indirilecek olan Hayat Eve Sığar uygulaması üzerinden kişinin kendisine ait olan kodu almasına olanak tanınırken bu kod uçak, otobüs, özel araç gibi tüm yolculuk durumlarında alınması gerekiyor. Peki, Seyahat izni ile HES kodu nasıl alınır? HES kodu nedir, ne işe yarar? İşte detaylar…

SEYAHAT İZNİ İLE HES KODU NASIL ALINIR?

Vatandaşların koronavirüs riskinin takibinin yapılacağı HES kodu yurt içi ve yurt dışı seyahat etmek isteyen herkesin alması zorunlu kılınan bir kod olarak duyurulmuştu. Bu kodun teminini sağlamak ise oldukça basit. AppStore, Google Play Store gibi mobil mağazalardan Hayat Eve Sığar uygulamasını indirmeniz gerekiyor. Seyahat edebilmenizi sağlayacak olan bu kod sonrasında SMS olarak kişinin telefon numarasına gönderilmektedir…