Hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda oturan efsane oyuncu Zeki Alasya'nın yer aldığı yapım Sivri Akıllılar bu akşam ekranlara geliyor. Filmde konu olarak, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılıyor. 1977 yılında çekildiği bilinen yapım izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Sivri Akıllılar filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Sivri Akıllılar oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm detaylar…

SİVRİ AKILLILAR KONUSU NEDİR?

Filmde, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılır. Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI KİMLER?

Zeki Alasya

Zeki

Metin Akpınar

Metin

Gönül Hancı

Sibel

Perran Kutman

Perhan Balyemez

Hulusi Kentmen

Emekli Baş komiser Recai Türkay

Gülümser Gülhan

Süheyla

İsmail Hakkı Şen

Celal

Hüseyin Kutman

Müdür Cesim