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filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Sivri Akıllılar oyuncuları kimler, konusu nedir?

Türk sinema tarihinin efsane ikilisi ve ’ın başrollerinde yer aldığı filmi izleyicilere bu akşam nostalji keyfi yaşatıyor. Film konu olarak ise iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışan Zeki ve Metin’in hikayesini konu almaktadır. Peki, Sivri Akıllılar filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Sivri Akıllılar oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 16:08 ABONE OL
Sivri Akıllılar filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Sivri Akıllılar oyuncuları kimler, konusu nedir?

Hem başrolünde hem de yönetmen koltuğunda oturan efsane oyuncu Zeki Alasya'nın yer aldığı yapım Sivri Akıllılar bu akşam ekranlara geliyor. Filmde konu olarak, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılıyor. 1977 yılında çekildiği bilinen yapım izleyenlerine keyifli dakikalar yaşatacak. Peki, Sivri Akıllılar filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Sivri Akıllılar oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte tüm detaylar…

SİVRİ AKILLILAR KONUSU NEDİR?

Filmde, Zeki ve Metin'in iftiraya uğrayan arkadaşlarını kurtarmaya çalışması anlatılır. Recep ve karısı Perihan bir gazete çekilişinde tatil kazanır. Otele gelirler ve arkadaşları Zeki ve Metin'in otelde garson olarak çalıştığını görür. Otele aynı gün milyoner Cemil Bey de ailesiyle tatile gelir. Otelin müdürü bu fırsatı kaçırmak istemez. Cemil Bey'in karısının mücevherlerini çalmak için bir plân yapar. Arkadaşı Sezai'yi ayarlar. Sezai, Cemil Bey'in kızının doğum gününde mücevherleri çalar. Mücevher kutusunu da Recep ve Perihan'ın odasına koyar. Polis suçlu olarak Recep ve Perihan'ı tutuklar. Zeki ve Metin arkadaşlarını kurtarmak için gerçek hırsızı bulmaya çalışacaktır.

SİVRİ AKILLILAR OYUNCULARI KİMLER?

Zeki Alasya
Zeki

Metin Akpınar
Metin

Gönül Hancı
Sibel

Perran Kutman
Perhan Balyemez

Hulusi Kentmen
Emekli Baş komiser Recai Türkay

Gülümser Gülhan
Süheyla

İsmail Hakkı Şen
Celal

Hüseyin Kutman
Müdür Cesim

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Sivri Akıllılar filmi ne zaman, kaç yılında çekilmiştir? Sivri Akıllılar oyuncuları kimler, konusu nedir?
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