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Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

Geçtiğimiz yıl 'un Vezirköprü ilçesinde evinin önünde oynarken kaybolan Ecrin Kurnaz'ı arama çalışmalarında bulunan ceset parçalarına DNA sonucu yapılmış ve cesedin Ecrin'e ait olduğu ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından Ecrin'in ölümüne ilişkin bugün 6 kişinin gözaltına alındığı bilgisi geldi ve ilerleyen saatlerde , gözaltı sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu. Ecrin Kurnaz olayı Atv ekranlarında yayınlanan Müge Anlı'nın programında da gündeme gelmişti. Müge Anlı gözaltılarla ilgili yaptığı açıklamada bu kişilerin Ecrin'in annesi, babası, amcası, babaannesi ve dedesi olduğunu söyledi. Olayla ilgili konuşan Ecrin’in öz amcası İbrahim Kurnaz, “Çok üzücü bir olay. Suçlu varsa cezasını çeksin” dedi. Üvey dede Nuri Kurnaz ise ifade verdikten sonra jandarmadan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

İHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:42 Son Güncelleme: 23.6.2020 16:09 ABONE OL
Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

'un Vezirköprü ilçesinde kaybolan 1,5 yaşındaki Ecrin Kurnaz'ın ölümüyle ilgili gözaltına alınan 6 şüphelinin ifadeleri alınmaya devam ediliyor. Olayla ilgili konuşan Ecrin'in öz amcası İbrahim Kurnaz, "Çok üzücü bir olay. Suçlu varsa cezasını çeksin" dedi.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ve olaydan 20 gün sonra bulunan ceset parçaları üzerinde yapılan incelemelerde buluntuların küçük kıza ait olduğunun DNA incelemesi ile tespit edildiği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

'Kasten öldürme' suçundan üvey babaanne H.K. ve üvey amca Ö.K., 'fuhşa teşvik' suçundan H.S., H.Ö. ve M.Y., 'kasten öldürme ve fuhşa teşvik' suçlarından üvey baba D.K. olmak üzere toplam 6 kişi jandarma tarafından gözaltına alındı.

6 şüpheli sorgulanmak üzere İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

GÖZALTI SAYISI 9 'A YÜKSELDİ

Son dakika harine göre; canlı yayında yaptığı açıklamada gözaltı sayısının 9'a yükseldiğini duyurdu.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

"CEZASINI BULMASINI İSTİYORUZ"

Yeğeninin ölümüyle ilgili haberi alarak İlçe Jandarma Komutanlığı önüne gelen Ecrin'in öz amcası İbrahim Kurnaz, "Bulunan kemiklerin DNA'sı belli olmamıştı. Beklediğimiz haber bugün geldi. Ecrin belki sağ bulunur diye bir ümidimiz vardı. Bugün üzücü haberle karşılaştık.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

Bunun sonucunda gözaltılar oldu. Bunda bir el varsa kesinlikle cezasını bulmasını istiyoruz. İhmal olayı olmamalıydı.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

Suçlu varsa cezasını çekmesini istiyoruz. Çok üzücü bir olay. 1,5 yaşında bir çocuğun hayatını kimse elinden alamaz. Onun da gezmeye, oynamaya, hayatı yaşamaya hakkı vardı" dedi.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

DEDESİ GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Olayla ilgili ifade vermek üzere Ecrin'in üvey dedesi Nuri Kurnaz da Vezirköprü İlçe Jandarma Komutanlığına çağrıldı. Nuri Kurnaz ifade verdikten sonra jandarmadan çıkarken gözyaşlarına hakim olamadı.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

Dede Kurnaz, "Gözaltından çıkacak sonuç ile ilgili beklemekteyim. Şu anda da zor konuşuyorum. Henüz bir bilgim yok" ifadelerini kullandı.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

Ayrıca Ecrin'in hayatını kaybeden öz babası Cengiz Kurnaz ile çekilmiş görüntüleri ortaya çıktı. Görüntüler yürekleri dağladı.

Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu
Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu
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Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu
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