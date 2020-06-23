Son dakika: Ecrin Kurnaz'ın katil zanlıları gözaltına alınmıştı... Dedesi gözyaşlarına boğuldu

Vezirköprü Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından sabah saatlerinde yapılan açıklamada, geçen yıl 7 Mayıs'ta kaybolan Ecrin Kurnaz'a ait olduğu değerlendirilen ve olaydan 20 gün sonra bulunan ceset parçaları üzerinde yapılan incelemelerde buluntuların küçük kıza ait olduğunun DNA incelemesi ile tespit edildiği ve 6 şüphelinin gözaltına alındığı duyuruldu.