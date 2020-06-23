SON DAKİKA HABERLER: Bir ile daha maske takma zorunluluğu getirildi! Maske takma zorunluluğu olan iller ile maskesiz sokağa çıkma yasağı cezası!

Corona virüsü ile mücadele kapsamında önlem ve tedbir paketleri alınmaya devam ediliyor. Her geçen gün pek çok ile maske takma zorunluluğu getirilirken edinilen son dakika bilgisine göre; bu illere bir yenisi daha eklendi. Trabzon iline getirilen zorunluluğa ilişkin Trabzon Valiliği son dakika açıklamalarında bulundu. Peki; maske takma zorunluluğu olan iller hangileri? Maskesiz sokağa çıkma yasağı olan iller neler, cezası ne kadar?
TRABZON'da, İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda bugün saat 00.00'dan itibaren maske takmak zorunlu hale getirildi.
Koronavirüs vaka sayılarının artış göstermesi üzerine İl Hıfzıssıhha Kurulu'nca alınan karar doğrultusunda, kent genelinde saat 00.00'dan itibaren maske kullanmak zorunlu oldu. Trabzon Valiliği'nden yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"17 Haziran 2020 tarihinde toplanan Bilim Kurulu'nun tavsiye kararlarına istinaden, koronavirüs salgınının toplum sağlığı açısından oluşturduğu riski yönetebilmek, sosyal hareketliliği ve insanlar arası teması azaltarak sosyal izolasyonu tesis etmek amacıyla daha önce alınmış kararlara ilave olarak İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu'nca yeni kararlar alınmıştır. Bu kapsamda tarım ve hayvancılık faaliyetlerini yürütmek amacıyla tarla, bahçe, ahır vb. alanlarda bulunanlar, sosyal mesafeye dikkat etmek ve gruplar halinde olmamak şartıyla, temiz hava almak, yürüyüş ve dinlenmek amacıyla kendi ikametlerinin bahçe ve sosyal alanlarından istifade edenler hariç olmak üzere tüm il sınırları dâhilinde bulvar, cadde, sokak ve benzeri araç ve yaya trafiğine açık alanlarda ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde tıbbi/bez maske kullanımı zorunlu olmuştur."
Açıklamada, maske takmayanlara İl Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği bildirildi.
İşte son dakika haberinin tüm detayları...
YOZGAT İLİ İÇİN MASKE TAKMA ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ!
ozgat'ta yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında 22 Haziran'dan itibaren il genelinde maske takma zorunluluğu getirildi. Valilikten yapılan yazılı açıklamada, İl Hıfzıssıhha Kurulunun Vali Ziya Polat başkanlığında il genelinde koronavirüs salgını hakkında alınacak tedbirler kapsamında olağanüstü toplandığı bildirildi.
Koronavirüs ile ilgili mücadelede anılan tedbirlerin değerlendirildiği belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu kararlarıyla daha önceden alışveriş merkezlerinde, pazar yeri, market ve toplu olarak çalışılan iş yerlerinde, ticari taksilerde maske takma zorunluluğu getirilmiştir.
İlgi hıfzıssıhha kararları ile getirilen maske takma zorunluluğuna ilave olarak, Yozgat il sınırları içerisinde ağız ve burnu tam olarak kapatacak şekilde 22 Haziran 2020 tarihinden itibaren maske takmanın zorunlu olmasına, maske kullanım kurallarına aykırı hareket eden vatandaşlarımıza ülke gelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası uygulanmasına, oy birliği ile karar verilmiştir."
ORDU VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA!
Ordu Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, 22 Haziran 2020 tarihi saat 24.00'ten itibaren, vatandaşların tamamının ikametleri haricinde kamu binaları, pazar yerleri, bahçe, bulvar, cadde, sokak gibi tüm kamusal alanlarda, ağzı ve burnu tamamen kapatacak şekilde maske kullanmalarına, karar verildiği belirtildi. Alınan karara uymayan vatandaşlara, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince 900 TL idari para cezası verileceği kaydedildi.
MASKE TAKMAMA CEZASI NE KADAR OLACAK?
İçişleri Bakanlığının valiliklere gönderdiği talimat doğrultusunda, maske takma zorunluluğuna uymayanlara yarından itibaren 900 lira ceza kesilecek.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinden maske kullanımı zorunluluğuna ilişkin 81 il valiliğine 18 Haziran'da talimat gönderen Bakanlık, 22 Haziran Pazartesi gününe kadar bu kuralı ihlal edenlerin uyarılıp bilgilendirilmesini, o tarihten itibaren de 900 lira idari para cezası uygulanmasını istemişti.
Bu kapsamda, kolluk kuvvetleri 4 gün boyunca ülke genelinde yaptıkları denetimlerde maske takmayanları uyarıp bilgilendirdi.
900 LİRA PARA CEZASI
Maske takma zorunluluğuna uymayanlara ülke genelinde uygulama birliği olacak şekilde Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282'nci maddesi uyarınca 900 lira idari para cezası kesilecek.
MASKESİZ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI OLAN İLLER LİSTESİ…
Adıyaman, Ankara, İstanbul, Bursa, Afyonkarahisar, Amasya, Ardahan, Aydın, Balıkesir, Bartın, Batman, Bolu, Burdur, Denizli, Diyarbakır, Düzce, Elazığ, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Iğdır, Isparta, Kahramanmaraş, Karabük, Kayseri, Kırklareli, Kocaeli, Konya, Kütahya, Malatya, Mardin, Muğla, Muş, Nevşehir, Rize, Osmaniye, Ordu, Yozgat, Sakarya, Siirt, Sivas, Şanlıurfa, Şırnak, Tokat, Tunceli, Uşak, Yalova, Zonguldak, Bitlis ve Çanakkale de maske takma zorunluluğu getirildi.