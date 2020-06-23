Son dakika haberler... Bu sene hacca gidilecek mi? Hac 2020 iptal mi oldu?

Son dakika haberler… 2020 Hac kafilesinin akıbeti Suudi Arabistan'dan gelen açıklama ile belli oldu. Dünya genelinde pandemi süreci devam ederken öte yandan Mart ayında COVID-19'un yükselişe geçmesi sonucu umre ziyaretleri iptal edilmişti. Şimdilerde ise bu yıl hac ziyaretlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin detaylar belli oldu. Peki; Bu sene hacca gidilecek mi? Hac 2020 iptal mi? İşte son dakika haberinin detayları…

BU SENE HACCA GİDİLECEK Mİ?

Müslüman aleminin kutsal toprakları ziyaret ettiği hac ibadetiyle ilgili AFP'ye konuşan Suudi yetkili, daha son olarak yaptığı açıklamada, "Karar en kısa sürede verilip, açıklanacak" demişti. Karar belli oldu. Bu sene yurt dışından ziyaretçi alınamayacağı haberi kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaşı hüsrana uğrattı…