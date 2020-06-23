Son dakika haberler... Bu sene hacca gidilecek mi? Hac 2020 iptal mi oldu?

Son dakika haberler… 2020 Hac kafilesinin akıbeti Suudi Arabistan'dan gelen açıklama ile belli oldu. Dünya genelinde pandemi süreci devam ederken öte yandan Mart ayında COVID-19'un yükselişe geçmesi sonucu umre ziyaretleri iptal edilmişti. Şimdilerde ise bu yıl hac ziyaretlerinin yapılıp yapılmayacağı merak ediliyordu. Konuya ilişkin detaylar belli oldu. Peki; Bu sene hacca gidilecek mi? Hac 2020 iptal mi? İşte son dakika haberinin detayları…
Müslüman aleminin kutsal toprakları ziyaret ettiği hac ibadetiyle ilgili AFP'ye konuşan Suudi yetkili, daha son olarak yaptığı açıklamada, "Karar en kısa sürede verilip, açıklanacak" demişti. Karar belli oldu. Bu sene yurt dışından ziyaretçi alınamayacağı haberi kutsal topraklara giderek ibadetlerini yerine getirmek isteyen milyonlarca vatandaşı hüsrana uğrattı…
SUUDİ ARABİSTAN DUYURDU! YURT DIŞINDAN KABUL EDİLMEYECEK...
Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle yurt dışından gelen hacı adaylarını kabul etmeyeceğini duyurdu.
Suudi Arabistan, korona virüs salgını nedeniyle askıya aldığı hac ve umre ziyaretleri için kararını verdi. Suudi Arabistan Hac ve Umre Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, bu sene yapılması planlanan hac ziyaretinde korona virüs salgını nedeni ile sadece ülkede ikamet eden Müslümanlara izin verileceği açıklandı. Bakanlık, ziyaretlerin salgın nedeniyle sınırlı sayıda tutulacağını aktardı. Hac ve Umre Bakanlığı, kararın korona virüs salgınının devam etmesi ve küresel halk sağlığının korunması amacı ile alındığını ifade etti.
Suudi Arabistan, 1932 yılında kurulmasından bu yana 68 sene sonra ilk kez hac organizasyonu yapmayacak. Suudi Arabistan, her sene hac ve umre ziyaretlerinden ortalama 12 milyar dolar gelir elde ediyor.
Öte yandan Suudi Arabistan'da toplam korona virüs vaka sayısı 161 bin 5'e, hayatını kaybedenlerin sayısı ise bin 307'ye ulaştı.