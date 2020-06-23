Son Dakika: Hafta sonu sokağa çıkma yasağı var mı, saat kaçta başlayıp kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı genelgesi detayları

Corona virüs salgınına karşı getirilen yasaklar yerini tedbirlere bıraktı. Bilim Kurulu tavsiye kararı ile YKS ve LGS günlerinde kısmi sokağa çıkma yasağı uygulamasına karar verildi. İçişleri Bakanlığı konuyla ilgili yayımladığı son dakika genelgesi ile, yasağın uygulanacağı saatleri bildirdi. LGS, geçtiğimiz hafta sonu ile birlikte geride kalırken önümüzde hafta sonu YKS'nin yapılacağı günlerde sokağa çıkma yasağı uygulaması söz konusu olacak. Peki, YKS'nin yapılacağı 27-28 Haziran tarihlerinde sokağa çıkma yasağı ne zaman başlayacak, kaçta bitecek? Sokağa çıkma yasağı saatlerine ilişkin son dakika haberi…

HAFTA SONU SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI SAAT KAÇTA BİTECEK?

Geçtiğimiz Cumartesi günü gerçekleşen Liselere Giriş Sınavı günü belirlenen saat aralıklarında kısıtlama uygulanmıştı. Önümüzdeki hafta sonu için detaylar ise Pazartesi ile beraber milyonların gündemine geldi. Buna göre; YKS günü hafta sonu sokağa çıkma yasağı saatleri de İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge doğrultusunda duyuruldu…

27 Haziran 2020 Cumartesi günü saat 09.30 ile 15.00 arasında ve 28 Haziran 2020 Pazar günü 09.30 ile 18.30 saatleri arasında aşağıda belirtilen istisnalar hariç olmak üzere 81 ilimiz sınırları içinde bulunan vatandaşlarımızın sokağa çıkmaları kısıtlanacak.