Son dakika: İstanbul'da hortum paniği!

Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da beklenen yağış başladı. Çatalca ve Hadımköy'de hortum oluştu. Hortumu gören ve cep telefonları ile kaydeden vatandaşlar korku dolu anlar yaşadı.

BÜYÜKÇEKMECE'DE DE HORTUM GÖRÜLDÜ

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün şiddetli yağmur konusunda dün uyardığı İstanbul'da özellikle boğaz çevresinde bulunan ilçelerde sağanak yağmur etkili olmaya başladı. Sağanak yağmur öncesinde Büyükçekmece İlçesi'nde hortum meydana geldi. Meydana gelen hortum bölgede bulunan vatandaşların cep telefonu kameraları tarafından saniye kaydedildi.

Son dakika: İstanbul Çatalca ve Hadımköy'de hortum paniği | Video