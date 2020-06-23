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Son dakika: 'da korkutan ! İşte Kandilli ve AFAD 23 Haziran son depremler listesi...

ve AFAD tarafından geçilen son dakika bilgisine göre, saat 17.11’de ’ın Kepir-Saray ilçesinde meydana geldiği belirtildi. Depremin şiddeti Kandilli tarafından 3.6 olarak belirtilirken, sarsıntının yerin 5.0 km altında gerçekleştiği belirtildi. İşte depreme ilişkin son dakika haberinin ayrıntıları…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 17:34 Son Güncelleme: 23.6.2020 17:46 ABONE OL
Son dakika: Van'da korkutan deprem! İşte Kandilli ve AFAD 23 Haziran son depremler listesi...

Van'ın Kepir-Saray ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından gelen açıklamaya göre göre, yaşanan sarsıntı yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor…

VAN DEPREM İLE SALLANDI!

Deprem saat 17.11'de merkez üssü Van'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

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Son dakika: Van'da korkutan deprem! İşte Kandilli ve AFAD 23 Haziran son depremler listesi...
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