Son dakika: Van'da korkutan deprem! İşte Kandilli ve AFAD 23 Haziran son depremler listesi...

Van'ın Kepir-Saray ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir son dakika depremi meydana geldi. Kandilli Rasathanesi tarafından gelen açıklamaya göre göre, yaşanan sarsıntı yerin 5.0 km derinliğinde gerçekleştiği belirtildi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı olup olmadığı ise henüz bilinmiyor…

VAN DEPREM İLE SALLANDI!

Deprem saat 17.11'de merkez üssü Van'ın Saray ilçesinde meydana geldi. Depremin derinliği 5 kilometre olarak ölçüldü.

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