Su topçusundan bonus davası

Görevsizlikle İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilen dava dilekçesindeki iddialara göre, oyuncu Stefan Zivojinovic ile Galatasaray Spor Kulübü arasında 1 Eylül 2016'da sözleşme imzalandı. 3 yıldır Galatasaray forması giyen Zivojinovic sözleşmede yer alan bir maddeye göre eğer takımı Türkiye Su Topu Şampiyonasını kazanması durumunda 5 bin 832 euro tutarındaki ödemeye hak kazanacaktı. Takım, 2016-2017 sezonunda Türkiye Şampiyonu oldu. Stefan Zivojinovic de sözleşme gereği 5 bin 832 euro tutarındaki bonus ödemesine hak kazandı. Ancak Zivojinovic'e bu konuda herhangi bir ödeme yapılmadı. Zivojinovic de geçen yıl kulübe ihtarname çekerek bonus ödemesinin yapılmasını istedi. Galatasaray Kulübü, Zivojinovic'in ihtarnamesine olumlu ya da olumsuz herhangi bir cevap vermedi. Stefan Zivojinovic de hak kazandığı 5 bin 832 euroyu tahsil etmek için kulüp aleyhine 4 Nisan 2019 tarihinde İstanbul 2. İcra Müdürlüğü kanalıyla icra takibi başlattı.

İTİRAZIN İPTALİNİ İSTEDİ

Galatasaray Spor Kulübü, Stefan Zivojinovic'in başlattığı icra takibine itiraz ederek oyuncuya herhangi bir borcunun olmadığını bildirdi. Kulübün itirazı üzerine icra takibi durdu. Başlattığı icra takibinin durması üzerine itirazın iptali istemiyle İstanbul İş Mahkemesi'ne dava açan Stefan Zivojinovic, davalı GS kulübünün itirazının haksız ve kötü niyetli olduğunu, 5 bin 832 euroluk icra takibinin devamı ile GS kulübünün ayrıca yüzde 20 icra-inkar tazminatı ödemesine karar verilmesini istedi. Davalı kulüp cevap dilekçesinde ise taraflar arasında yapılan sözleşme ile Türkiye Su Topu Federasyonu yetkili tayin etmediği takdirde görev itirazlarının olduğunu, bu davanın prim alacağının tahsiline ilişkin itirazın iptali davası olduğunu, bu nedenle bu davaya bakmakla görevli mahkemenin Asliye Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle dava dosyasının Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderilmesi gerektiğini belirtti. Mahkeme görevsizlikle dosyayı İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi'ne gönderdi.