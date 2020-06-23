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Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü

'nun Gölköy ilçesinde Arif K. (36), tartıştığı eşi Çilem K.'yi (32) tabancayla başından vurarak öldürdü. zanlısı, jandarma ekiplerine teslim oldu.

DHA
Giriş Tarihi: 23.6.2020 12:11 Son Güncelleme: 23.6.2020 12:20 ABONE OL
Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü

Olay, dün saat 23.00 sıralarında, ilçeye bağlı Ahmetli Mahallesi'nde meydana geldi. Arif K. ile eşi Çilem K. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Arif K., tabancayla eşi Çilem K.'ye 3 el ateş etti. Çilem K., başına isabet eden mermiler nedeniyle kanlar içinde kalırken, silah seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

OLAYLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Çilem K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. 4 çocuk annesi Çilem K.'nın cenazesi savcılık incelemesinin ardından Gölköy Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif K. ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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Tartıştığı eşi Çilem'i başından vurup, öldürdü
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