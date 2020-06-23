Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır? Teyemmüm Farzları ve Sünnetleri Nelerdir?

Müslüman âlemi için farz olarak buyurulan namaz ibadetini yerine getirmek için abdest alınması gerekir. Namaz ibadetinin yanı sıra diğer ibadetler yapılırken de abdest alınır. Suyun bulunmadığı veya zorunluluk nedeniyle kullanılmadığı zamanlarda ise teyemmüm abdesti alınabilir. Teyemmüm abdesti için bilgi edinebilir, teyemmüm abdesti nasıl alınır sorusunu cevabına aşağıdan ulaşabilirsiniz. Peki, teyemmüm nasıl alınır? Teyemmüm farzları ve sünnetleri nelerdir?

Teyemmüm Abdesti Nasıl Alınır?

Besmele çekilir Ellerinizi temiz toprağa sürerek silkeleyin Yüzünüzü mesh edin Tekrar elleri temiz toprağa sürerek silkeleyin Sağ kolunuzu mesh edin Sol kolunuzu mesh edin

Teyemmüm Abdesti Alınışı

Parmaklar açık halde iki el toprağa vurulduktan sonra ileri sürüp geri çekilir.

Eller kaldırıldıktan sonra eğer fazla toz var ise yan yana getirip hafifçe vurulur. Ellerdeki tozlar silkelendikten sonra yüz mesh edilir.

Eller yeniden temiz toprağa vurulur ve silkelenir. Sol elin bağ parmağı ayrılarak diğer parmakların iç tarafları ile sağ elin parmak uçlarından kolun dış tarafını dirseklere kadar çekip mesh edilir.

Sağ elin iç tarafına doğru dönerek sol elin başparmağı ile serçe parmağını halka yapılıp başparmakla beraber elin ayası ile dirsekten bileğe kadar elin iç tarafını mesh edilir.

Başparmağı daha ileriye doğru yürüterek sağ elin parmağının üstü de mesh edilir.

Sağ elin olduğu gibi sol elin de mesh ediliş şekli aynıdır.

Teyemmümün Farzları

1) Niyet etmek

2) Toprak veya toprak cinsinden bir şeye, ellerini iki defa vurup birincide yüzü, ikincide kolları mesh etmektir

Teyemmümün Sünnetleri

1) Teyemmüme eûzü besmele ile başlamak

2) Sırayı gözetmek

3) Ara vermeden birbiri ardınca yapmak.

4) Toprağa vurunca evvela elleri ileri sürmek sonra geri çekmek.

5) Parmakların arasını açık tutmak.

6) Elleri yerden kaldırınca toz varsa birbirine vurup silkelemek

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