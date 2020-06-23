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Artvin, , kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi

81 ilin tamamında inşa edilen 100 bin konut sahiplerini buluyor. Bugün yapılacak kura çekilişleri ile , ve Artvin’de inşa edilen konutların kazananları belli olacak. Başvuru sahipleri, canlı yayında gerçekleştirilen kura çekilişini TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden takip edebilir, resmi internet adresi üzerinden çekiliş sonucu sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. İşte bugün gerçekleşecek Artvin Merkez, Kırklareli Merkez ve Rize Muradiye TOKİ kura çekilişlerine ilişkin detaylar ve TOKİ kura çekilişi canlı yayın sayfası…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 09:01 ABONE OL
TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi

100 bin sosyal konut kapsamında yapılan kura çekilişi bugün; Artvin Merkez, Merkez ve Muradiye'de inşa edilen TOKİ konutlarının sahipleri belli olacak. Kırklareli Merkez'de inşa edilen 300 konut için saat 10:00, Artvin Merkez'de inşa edilen 300 konut için saat 12:00, Rize Muradiye'de inşa edilen 179 konut için saat 14:00'da kura çekilişi yapılacak. Yapılan çekilişin ardından kazananların isim listesi, TOKİ'nin resmi internet adresinden duyurulacak. Başvuru sahipleri çekilişinin sona ermesiyle birlikte TOKİ kura çekilişi sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. İşte Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi ile ilgili detaylar ve kura çekilişi ile kazananların isim listesi…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ, sosyal medya hesabından dün yaptığı duyuru ile bugün gerçekleşecek Artin Merkez, Kırklareli Merkez ve Rize Muradiye kura çekilişlerinin saatlerini duyurdu. TOKİ tarafından yapılan duyuru şu şekilde;

TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi

kura çekilişi canlı yayınını izlemek için tıklayınız...

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TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ 100 BİN KONUT KIRKLARELİ MERKEZ PROJESİ

Merkez projesinde 210 adet 2+1, 90 adet 3+1 olmak üzere toplam 300 konut bulunuyor.

TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ 100 BİN KONUT ARTVİN MERKEZ PROJESİ

Artvin Merkez projesinde 210 adet 2+1, 90 adet 3+1 olmak üzere toplam 300 konut bulunuyor.

TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ 100 BİN KONUT RİZE MURADİYE PROJESİ

Muradiye projesinde 118 adet 2+1, 60 adet 3+1 olmak üzere toplam 178 konut bulunuyor.

TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi
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TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi
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