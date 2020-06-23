TOKİ Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi sonuçları 2020: TOKİ Artvin, Kırklareli ve Rize sosyal konut kura sonucu isim listesi

TOKİ 100 bin sosyal konut kapsamında yapılan kura çekilişi bugün; Artvin Merkez, Kırklareli Merkez ve Rize Muradiye'de inşa edilen TOKİ konutlarının sahipleri belli olacak. Kırklareli Merkez'de inşa edilen 300 konut için saat 10:00, Artvin Merkez'de inşa edilen 300 konut için saat 12:00, Rize Muradiye'de inşa edilen 179 konut için saat 14:00'da kura çekilişi yapılacak. Yapılan çekilişin ardından kazananların isim listesi, TOKİ'nin resmi internet adresinden duyurulacak. Başvuru sahipleri çekilişinin sona ermesiyle birlikte TOKİ kura çekilişi sorgulama işlemini gerçekleştirebilir. İşte Artvin, Kırklareli, Rize kura çekilişi ile ilgili detaylar ve kura çekilişi ile kazananların isim listesi…

TOKİ KURA ÇEKİLİŞİ NE ZAMAN?

TOKİ, sosyal medya hesabından dün yaptığı duyuru ile bugün gerçekleşecek Artin Merkez, Kırklareli Merkez ve Rize Muradiye kura çekilişlerinin saatlerini duyurdu. TOKİ tarafından yapılan duyuru şu şekilde;