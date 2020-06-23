Tuz Gölü havzasında toprak altından çıkan duman şaşırtıyor

AFAD İl Müdürü Cezmi Türkmen, bölgede yaptıkları incelemede duman ve kokuya neden olan cismin hidrojen sülfür gazı ve metan gazı olduğunu belirterek, ''Bölgede yaptığımız ölçümde, hidrojen sülfür gazı ve metan gazı tespit ettik. İki gaz aynı anda ya da farklı zamanlarda çıkabiliyor. Bölgedeki koku ise tamamen yanmadan kaynaklanıyor. Hidrojen sülfür gazının kokusu yok. Metan gazı ise korbonmonoksitle birleşince koku yapıyor'' dedi.

Eskil ilçesi Karşıyaka Mahallesi Şabanlı Yaylası'nda Tuz Gölü havzasını oluşturan, yıllar önce sazlık olan ve zamanla kuruyan alandan, yaklaşık 10 gün önce koku gelmeye başladı. Merak eden mahalle sakinleri ise bölgeye giderek baktığında, toprak çatlağı arasında duman çıktığını gördü. Üzerine kağıt veya benzeri cisim konduğunda da dumanın tutuşturduğu fark edildi. Mahalleli, durumu mahalle muhtarına haber verdi.