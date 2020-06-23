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Uyuyan eşini bıçakladı ardından intihar etti

Giriş Tarihi: 23.6.2020 ABONE OL
Uyuyan eşini bıçakladı ardından intihar etti
Giresun'un Çanakçı ilçesinde yaşayan Ali Kodalak (54) ile eşi Çakır Kodalak (53) şiddetli geçimsizlik nedeniyle tartıştı. Bunun üzerine yargıya taşınan olayda Ali Kodalak'a evden uzaklaştırma kararı verildi. Ali Kodalak, önceki gece merdivenle balkona, oradan da eve girdi. Uyuduğu sırada karısını yatakta bıçaklayarak öldüren koca, daha sonra iple kendini asarak intihar etti. Sabah Ali Kodalak'ın arabasını evin önünde gören komşuları, karı-kocanın barıştıklarını sanarak evin kapısını çaldılar. Evden ses gelmeyince jandarmaya haber verildi. Jandarma kapıyı açarak içeri girdiğinde Çakır Kodalak'ı yatağında bıçaklanmış halde, Ali Kodalak'ı ise evin tavanındaki demire asılı halde ölü buldu.
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Uyuyan eşini bıçakladı ardından intihar etti
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