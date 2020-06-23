Vekaletle kurban kesim bedeli 975 Lira

Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) Genel Merkezi'nde düzenlenen 'Vekaletle Kurban Organizasyonu Basın Toplantısı'na katılan Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yeryüzünde barışın, iyiliğin ve güzel ahlakın egemen olması için çalışmakla sorumlu büyük bir inancın ve medeniyetin mensupları olduklarını ifade etti. Bu bilinç ve gayenin hayat bulduğu en güzel alanlardan birinin vekâletle kurban organizasyonu olduğunu belirten Erbaş, "Nitekim bu iyilik hareketinin son yıllarda dünya geneline yayıldığını görmek bizleri son derece mutlu etmektedir. Böylece kurban, insanlığı büyük bir aile kabul ederek bireyler, toplumlar, milletler arasında köprülerin kurulduğu küresel boyutta bir iyilik hareketine, mevsimine dönüşmektedir" dedi. Koronavirüs salgını sebebiyle tüm insanlığın zor bir süreçten geçtiğini söyleyen Erbaş, "En büyük imkanımızın muhtacı, yoksulu, yaşlıyı gözetmek, yardımlaşmak ve paylaşmak olduğunu fark etmiş durumdayız" diye konuştu. Erbaş, "Türkiye'de 81 il, 232 ilçede, yurt dışında ise 75 ülkenin 287 bölgesinde mazlum ve muhtaç kardeşlerimize halkımızın, insanımızın yardım elini ulaştırmaya devam edeceğiz. TDV olarak bu yıl vekâlet yoluyla kurban kesim bedellerini yurt içi 975 lira, yurt dışı 825 lira olarak belirledik" dedi. ANKARA