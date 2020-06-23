Yok böyle acı

Bursa'da önceki gün akşam saatlerinde gökyüzünü karartan bulutlar bardaktan boşanırcasına yağmuru da peşinden getirdi. Orhangazi, İznik ve Kestel ilçelerinde sel baskınlarına sebep olan aşırı yağış sonrası acı haber geldi. Kestel'e bağlı Dudaklı köyünde, hafta sonu piknik yapmak için bağ evine gelen Bilen ailesinin 5 üyesi sele kapıldı.

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AFAD, UMKE, Büyükşehir Belediye İtfaiyesi, jandarma ve sivil arama kurtarma ekiplerinden 257 kişinin gece boyunca süren arama çalışmalarında, Ahmet Bilen'in (32) yanı sıra eşi Türkan (34) ve kızı Medine Bilen (10) ve annesi Nazire Bilen'in (74) cesetleri bulundu. Ahmet Bilen'in yeğeni Derya Bilen'i arama çalışmaları ise sürüyor. Ahmet Bilen'in diğer çocukları Ecrin, Ali Osman ve Beyrin Bilen'i bağ evine götürmediği ve 3 çocuğun bu sayede ölümden kurtulduğu öğrenildi.







4 YILDA İKİNCİ EVLAT ACISI

Kayacık köyünde de onlarca aracı sürükleyen azgın sel suları iki katlı evin giriş katını suyla doldurdu. Evde bulunan ve doğuştan kas hastası olan Kader Akbaba (24), boğuldu. Eşiyle birlikte sele kapılan ve köylüler tarafından kurtarılan baba Ahmet Akbaba, "Dağlarda çok gezdim. Şiddetli sellerin indiğini gördüm. Kalbime doğuyordu ama çaresiziz. Evimiz zemin kattı, kapıdan birden sel girdi. Eşimi tutup çektim ama kızımı kurtaramadım. Sele kapıldığımda sadece kızımı düşündüm. Gelinim kurtarmaya çalışmış ama üst kattan inememiş. Ben de kurtaramadım. Eşimle sandalye gibi bir şeyin üzerinde kayık gibi gittik. Afete önceden tedbir almazsan olacağı bu. Atalarımız 'dere kıyısına ev yapma' demiş. Bizim evimiz de dere yatağındaydı ama ben 55 yıldır böyle bir şey görmedim. Kader'i bulduğumuzda odanın içinde vefat etmişti. Bir oğlumu da 2016'da toprağa verdim" diye konuştu. Sel kurbanı genç kız, dün gözyaşları arasında toprağa verilirken, tabutu afet nedeniyle bölgeye gelen İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli omuzladı.



BAKAN SOYLU, GECE GELDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine gece saat 01.00 sıralarında Kestel'e gelen İçişleri Bakanı Soylu, dün sabah Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli ile afet bölgesinde incelemelerde bulundu. Bakan Soylu, bir yandan arama çalışmalarının devam ettiğini, bir yandan da hasar tespit çalışmalarının sürdüğünü söyledi. Bakan Soylu evlerinde eşyaları zarar gören vatandaşlara 5 bin TL yardım yapılacağını açıkladı. Bekir Pakdemirli ise "Herkes sahada, zarar gören köyler için çalışma yapılıyor. Ağırlıklı hasar daha çok tarım arazilerinde. Dere yataklarına asla yerleşim düşünmememiz gerekiyor. Memleketin dört yanında dere yataklarında riskli bölgeler var. Sonucu üzücü olabiliyor. Dere yataklarında evi olan varsa çocuklarını seviyorsa, en kısa zamanda taşınmanın yolunu bulsun" ifadelerini kullandı.

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ERDOĞAN'DAN BAŞSAĞLIĞI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakan Pakdemirli'nin telefonundan yaşamını yitiren Kader'in babası Recep Akbaba ile görüştü. Erdoğan, "Başımız sağ olsun diyorum. Bizler kaza ve kaderin imanımızın bir gereği olduğuna inanan insanlarız. Ne zaman nerede bizi bunlar yakalar bilemeyiz. Rabbim cennetiyle cemaliyle müşerref kılsın. Bütün aileye başsağlığı dileklerimi; şahsım, ailem, milletim adına sizlere iletmek istiyorum" dedi. Baba Akbaba da Erdoğan'a teşekkür ve dua etti.



ÜÇ İLÇE DAHA AĞIR HASARLI

Selden ayrıca Orhangazi ilçesinin Yenisölöz, Bayırköy, Yenişehir ilçesinin Paşayayla, Kıblepınar, İznik ilçesinin Mustafalı ve Müşküle mahalleleri de zarar gördü. İznik'te, günübirlik olarak kanyonu ile meşhur Sansarak bölgesine gelen ve sel sularında mahsur kalan 10 kişi, bahçe çitlerini köprü yapan vatandaşlarce kurtarıldı.

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