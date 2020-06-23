Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?

ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?

ayı, İslam dinine göre Haram Ayları olarak bilinen dört ayın birincisi olarak bilinir. Diğerleri ise Zilhicce, Muharrem olup dördüncü de Receb’dir. Bu aylar aynı zamanda Hac seferlerinin gerçekleştiği tarihler olarak da bilinirken öte yandan bu dört ayda her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasak yani haram olduğu bilinir. Peki, Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 15:06 ABONE OL
Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?

ayı, Hicri takvime göre Haram aylarının birincisidir. Haram aylar anlayışı Hazreti İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselâm)dan beri mevcuttur ve o dönemden bu yana bu tarihlerde her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasak yani haram olduğu bilinir. Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ay ne demek? İşte tüm detaylar…

ZİLKAYE AYI ANLAMI NEDİR, ORUÇ TUTULUR MU?

Zilkaye ayı faziletileri; Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Tevbe sûresi 36. Âyet-i kerime'sinde:

"Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı onikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte bu en doğru bir hesaptır. Öyle ise o aylar içinde kendinize zulmetmeyin." Şeklinde açıklanmadır.

Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?

ZİLKAE AYI ANLAMI NEDİR, FAZİLETLERİ NELERDİR?

: Bu ayda insanlar savaştan geri durmakta, savaş yapmamakta ve hac farizasını ifa için yola çıkmaktaydılar. Bu aya bu nedenle Zilkade denilmiştir. Kimileri de bu aylara "haram aylar" denilme sebebinin, hac ve umre olduğunu bildirmişlerdir. Bu görüşte olanlara göre,

Zilkade ayının haram kılınma sebebi hac için yolculuğun bu ayda yapıldığı içindir. Zilhicce ayının haram kılınması da haccın bu ayda yapılmasından dolayıdır. Muharrem ayının haram kılınma sebebi ise bu ayda hacdan geri dönüldüğü içindir. Böylece kişi hac için evinden ayrılıp tekrar evine dönene kadar emin bir şekilde haccını yapmış olur. Receb ayı ise sene ortasında umre yapılması için haram kılınmıştır.

Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?

HARAM AY NE DEMEKTİR?

Haram aylar, İslâm'ın zaman ile ilgili önemli bir şiarı/özelliği arasında yer almaktadır. İslâm'ın şiarı arasında yer aldığı için haram aylara ihtimam ve hürmet göstermek bir Müslüman için imanın gereğidir. Haram aylar anlayışı Hazreti İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselâm)dan beri mevcut olan bir uygulamadır. Araplar o zamandan beri buna titizlikle riayet etmiş ve bu uygulamayı nesilden nesile büyük bir özenle devam ettirmişlerdir.

Haram aylar, bu hicrî ayların dördüdür: takvimde peş peşe gelen , Zilhicce ve Muharrem; diğeri de üç ayların ilki olan Receb ayıdır. Allah Te'âlâ, hürmet ve kıymetlerinin büyüklüğünden dolayı bu ayları zulmün yasaklandığı zamanlar olarak tahsis etmiştir. Aynı şekilde onlarda yapılacak olan ameller, diğer aylarda yapılanlara göre daha faziletlidir.

Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?
ARKADAŞINA GÖNDER
Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA