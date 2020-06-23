Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ayı ne demek?

Zilkade ayı, Hicri takvime göre Haram aylarının birincisidir. Haram aylar anlayışı Hazreti İbrahim ve İsmail (Aleyhimesselâm)dan beri mevcuttur ve o dönemden bu yana bu tarihlerde her türlü kötülük, saldırı, zulüm ve savaş yasak yani haram olduğu bilinir. Zilkade ayı anlamı nedir? Zilkade ayında oruç tutulur mu faziletleri nelerdir, haram ay ne demek? İşte tüm detaylar…

ZİLKAYE AYI ANLAMI NEDİR, ORUÇ TUTULUR MU?

Zilkaye ayı faziletileri; Hakk Celle ve Alâ Hazretleri Tevbe sûresi 36. Âyet-i kerime'sinde:

"Gökleri ve yeri yarattığı gündeki yazısına göre Allah'ın katında ayların sayısı onikidir. Bunların dördü haram aylardır. İşte bu en doğru bir hesaptır. Öyle ise o aylar içinde kendinize zulmetmeyin." Şeklinde açıklanmadır.