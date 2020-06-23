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finali ne zaman oynanacak? Ziraat kupası final tarihi…

’nda yarı final etaplarının tamamlanması ile birlikte final tarihi merak konusu oldu. Finalin adı, Alanyaspor ile Trabzonspor oldu. İki takımda bu yıl kupayı müzesine götürüp taraftarlarına hediye vermek istiyor. Bilindiği üzere normal şartları final 5 Mayıs’ta olacaktı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle futbola ara verilmesi Ziraat finalinin de tarihinin değişmesine neden oldu. Peki, 2020 ne zaman? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 23.6.2020 21:08 ABONE OL
Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat kupası final tarihi…

finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yılki finali Alanyaspor ile Trabzonspor arasında olacak. Bilindiği üzere, , 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacaktı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Türkiye Kupası final maçının 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu oynanması planlanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle maçların tarihleri ertelendi. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi henüz belirlenmedi.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat kupası final tarihi…

Alanyaspor Trabzonspor final maçı tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.

SÜPER LİG'DE KARŞI KARŞIYA GELDİLER

Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 2-2 sona erdi.

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat kupası final tarihi…
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Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat kupası final tarihi…
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