Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat kupası final tarihi…

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yılki finali Alanyaspor ile Trabzonspor arasında olacak. Bilindiği üzere, Ziraat Türkiye Kupası finali, 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacaktı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?

ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI FİNALİ NE ZAMAN?

2020 Türkiye Kupası final maçının 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu oynanması planlanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle maçların tarihleri ertelendi. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi henüz belirlenmedi.