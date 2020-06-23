Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman oynanacak? Ziraat kupası final tarihi…

Ziraat Türkiye Kupası finali ne zaman? Ziraat Türkiye Kupası'nın bu yılki finali Alanyaspor ile Trabzonspor arasında olacak. Bilindiği üzere, Ziraat Türkiye Kupası finali, 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yapılacaktı. Peki, Ziraat Türkiye Kupası final maçı ne zaman?
2020 Türkiye Kupası final maçının 5 Mayıs'ta Atatürk Olimpiyat Stadyumu oynanması planlanmıştı. Ancak koronavirüs salgını nedeniyle maçların tarihleri ertelendi. Bu nedenle Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi henüz belirlenmedi.
Alanyaspor Trabzonspor Ziraat Türkiye Kupası final maçı tarihi belli olduğu zaman haberlerimizde yer vereceğiz.
Kupanın ikinci finalisti turuncu-yeşilliler, kupa finalinden önce bordo-mavililer ile Süper Lig'de 22 Haziran Pazartesi günü 28. hafta mücadelesinde Alanya'da karşı karşıya geldi. Süper Lig'in 28. haftasında Aytemiz Alanyaspor-Trabzonspor karşılaşması, 2-2 sona erdi.