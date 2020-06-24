11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

SANIĞIN AVUKATI: GİZLİ TANIK SUÇ İŞLEMİŞTİR

Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kenan Özkaçak'ın avukatlarından Fettah Çapkurt şunları söyledi:

"11 yıl önce Hasçiftlik köyünde gerçekleştirilen kadın cinayeti ile ilgili bir soruşturma var. Bu soruşturma hala devam etmektedir. Gizli olarak yürütülüyor. Daha önce müvekkilimiz aynı suçla gözaltına alınıp, tutuklanmış daha sonrasında 1 ay sonra tutukluluk değerlendirmede tahliye edilmiştir.