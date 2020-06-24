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11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

'ta 11 yıl önce yaşanan korkunç olayda son dakika gelişmesi yaşandı. 5 çocuk annesi olan 61 yaşındaki Hatice Özkaçak isimli kadın, başına taşla vurulmuş halde kanlar içinde ölü bulunmuştu. Gizli tanık ifadesi ile inşaat işçisi, 4 çocuk babası Kenan Özkaçak isimli akrabası gözaltına alındıktan sonra mahkemece tutuklandı.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 16:50 Son Güncelleme: 24.6.2020 17:10 ABONE OL
11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

Olay, 24 Nisan 2009 günü merkeze bağlı Hasçiftlik Köyü'nde meydana geldi. Başını taşa vurmuş kanlar içinde yatan Hatice Özkaçak, yakınlarınca ölü olarak bulundu.

11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

Olayla ilgili inceleme yapan ekipler ölümü şüpheli bulurken, savcılık tarafından yürütülen soruşturma kapsamında bir gizli tanık ifadesi üzerine inşaat işçisi evli 4 çocuk babası Kenan Özkaçak, gözaltına alındı. Bugün Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Kenan Özkaçak cinayet şüphelisi olarak tutuklanarak cezaevine gönderildi.

11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

SANIĞIN AVUKATI: GİZLİ TANIK SUÇ İŞLEMİŞTİR

Adliye önünde basın mensuplarına açıklama yapan Kenan Özkaçak'ın avukatlarından Fettah Çapkurt şunları söyledi:

"11 yıl önce Hasçiftlik köyünde gerçekleştirilen kadın cinayeti ile ilgili bir soruşturma var. Bu soruşturma hala devam etmektedir. Gizli olarak yürütülüyor. Daha önce müvekkilimiz aynı suçla gözaltına alınıp, tutuklanmış daha sonrasında 1 ay sonra tutukluluk değerlendirmede tahliye edilmiştir.

11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

Bugün karşı karşıya kaldığımız husus, 11 yıl sonra ortaya çıkan gizli tanık var. Gizli tanık beyanında, müvekkilimizin olay günü saat 05.00'te köyden çıktığına ilişkin maktulenin evine girip, ondan sonra 'a geldiğine ilişkin bir değerlendirmesi oldu. Şimdi biz bu beyanı hayatın olağan akışına, oluş biçimine aykırı olarak görüyoruz.

11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

Fakat gerek ifade kısmında, gerekse sorgu aşamasındaki anladığımız hususlar şu; sadece müvekkilimiz açısından beyanlar var. 2-3 aya kadar, hakkında Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'kasten öldürme' suçundan dolayı bir dava açılacaktır.

11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...

Bekleyip göreceğiz. Biz müvekkilimizin suçsuz olduğunu düşünüyoruz. 11 yıl aradan sonra ortaya çıkıp müvekkilimiz aleyhinde beyanlarda bulunan gizli tanık en başta 'suçu bildirmeme yani 5237 sayılı TCK'nın 278'inci maddesini ihlal etmiştir."

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11 yıllık sır perdesi aralandı! Yaşlı kadının cinayet şüphelisi tutuklandı...
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