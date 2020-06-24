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4 çocuk annesi eşine acımadı

Giriş Tarihi: 24.6.2020 ABONE OL
4 çocuk annesi eşine acımadı
Ordu'nun Gölköy ilçesinde Arif Kaşık (36), tartıştığı eşi Çilem Kaşık'ı (32) tabancayla başından vurarak öldürdü. Arif Kaşık ile eşi arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüşmesi üzerine Arif Kaşık, tabancayla eşi Çilem Kaşık'a 3 el ateş etti. Talihsiz kadının olay yerinde öldüğü belirlendi. 4 çocuk annesi kadının cenazesi, savcılık incelemesinin ardından morga kaldırıldı. Olaydan sonra teslim olan Arif Kaşık ise jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Korkunç olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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4 çocuk annesi eşine acımadı
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