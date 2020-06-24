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51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaret dikkat çekti...

Karaman'da kan donduran olay! Akşam eve dönen çocukları, babaları Şuayip Ş.'yi (51) tavana bağlı ipte asılı buldu. Evin kapısına çizilmiş 'x' işaretleri ise şüpheye neden olurken, polis soruşturma başlattı. Komşular, bu işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi.

DHA
Giriş Tarihi: 24.6.2020 10:12 Son Güncelleme: 24.6.2020 10:15 ABONE OL
51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaret dikkat çekti...

Olay, saat 22.00 sıralarında Cumhuriyet Mahallesi 707 Sokak'ta bir apartmanda meydana geldi. Kamyon şoförü Şuayip Ş.'in çocukları akşam eve geldiklerinde, babalarını tavana bağlı ipte asılı bulunca, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi.

51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaret dikkat çekti...

Gelen sağlık ekipleri, Şuayip, Ş.'nin öldüğünü belirledi. Şuayip Ş.'nin cansız bedeni yapılan incelemenin ardından otopsi için Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayı duyup eve gelen Şuayip Ş.'nin yakınları sinir krizi geçirdi.

51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaret dikkat çekti...

Bu arada, evde araştırma yapan polis, kapıda 'x' işaretleri gördü. Şuayip Ş.'nin komşuları da işaretlerin yeni çizilmiş olabileceğini söyledi.

51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaret dikkat çekti...

Polis Şuayip Ş.'nin ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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51 yaşındaki adam evde ölü bulundu! Kapıdaki işaret dikkat çekti...
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