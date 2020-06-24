Anadolu’nun ilk Türk camisi restore ediliyor

Sultan Alparslan'ın 1071'de Malazgirt Savaşı'nı kazanmasının ardından bugün Ani Harabeleri olarak bilinen yerde Selçuklu mimarisiyle inşa edilen Anadolu'nun ilk Türk Camisi yeniden ayağa kalkıyor. Kars'ta 1072'de Ebu'l Manuçehr Bey tarafından yaptırılan ve onun adını taşıyan cami 1960'larda köyde cemaat kalmayınca kapatılmıştı. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlı Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü koordinasyonunda faaliyetlerini yürüten Serhat Kalkınma Ajansı, caminin gelecek nesillere aktarılması, uluslararası çapta bilinirliğinin artması için kolları sıvadı. Cami, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yıl dönümü olan 26 Ağustos 2021'de ibadete açılacak. Eski Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı, Kars Milletvekili Ahmet Arslan, "Kısa zamanda restore edilerek burada namaz kılınacak hale gelmesi de hepimizin hasretle beklediği bir durum" dedi. Kalkınma Ajansları Genel Müdürü Barış Yeniçeri de "Burayı Anadolu'ya yurt yapanlara bir vefa göstergesi olarak ayağa kaldıracağız" dedi.